مشاهد جديدة للحظة انفجار طائرة شحن أمريكية.. وارتفاع عدد القتلى (فيديو)

وثقت مقاطع جديدة صورتها “كاميرات” مراقبة لحظة انفجار طائرة شحن تابعة لشركة (يو بي إس) الأمريكية في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي، في وقت مبكر الأربعاء.

وتظهر إحدى “الكاميرات” الطائرة على ارتفاع بسيط من الأرض، والنيران تبدأ في الاندلاع قبل أن تنفجر مخلفة كرة كبيرة من اللهب تبعها صوت مدو.

كما تظهر “كاميرا” ثانية، الانفجار من زاوية مقابلة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الانفجار أسفر عن سقوط 9 قتلى حتى الآن، فيما توقع حاكم الولاية آندي بيشير أن ترتفع حصيلة القتلى.

وأشار بيشير إلى أن 16عائلة أبلغت عن فقد أفراد نتيجة الحادث.

وانفجرت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من المطار، وتسببت كرة اللهب الضخمة التي خلفها الانفجار في سلسلة من الحرائق على الأرض في منطقة صناعية قريبة من المطار.

وأعلنت السلطات عن فتح تحقيق في حادث انفجار الطائرة، وهي من طراز “مكدونال دوغلاس” (إم دي-11).

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الطائرة صنعت عام 1991، مضيفة أن السجلات تشير إلى أن الطائرة ظلت رابضة على الأرض خلال الفترة من 3 سبتمبر/أيلول إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

ونقلت عن خبير أن من الواضح أن الطائرة خضعت لصيانة كبيرة خلال تلك الفترة، مضيفا أن من المبكر جدا توقع سبب الحادث.