كرة من اللهب.. لحظة انفجار سيارة في أحد شوارع نيويورك (فيديو)

وثق مقطع “فيديو” لحظة انفجار سيارة في أحد شوارع ضاحية برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء.

وقالت السلطات إن الانفجار أسفر عن إصابة 7 من أفراد الإطفاء.

ويظهر المقطع حريقا بالقرب من السيارة، قبل أن تنفجر فجأة محدثة كرة كبيرة من اللهب.

وقالت سلطات الإطفاء في نيويورك إن الانفجار حدث بينما كان عدد من أفرادها يعملون على مكافحة حريق نشب في سيارات عدة وأكوام من القمامة.

وذكرت أن الانفجار تسبب في إصابة 7 من أفرادها، بينهم 5 أصيبوا بحروق في الوجه واليد، مضيفة أن 3 منهم يعانون من حروق خطرة.