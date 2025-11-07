بعد عام من فقدان ابنه.. مطرب مصري يدخل في غيبوبة إثر حادث مروع

تعرض المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي لحادث سير مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي بدائرة مركز ملوي بالمنيا جنوبي مصر، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم الحكومية، أدى الحادث إلى دخول الليثي في غيبوبة تامة وإصابته بنزيف من الأنف والفم، وجرى نقل المطرب على الفور إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

ضحايا الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين أن الحادث أسفر وفاة 3 ضحايا وإصابة 7 أخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وإيداع الجثث في المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

أزمات الليثي

تأتي هذه المأساة بعد سلسلة من الأحداث الصعبة التي مر بها الليثي مؤخرا أهمها ما وقع في سبتمبر/أيلول من العام الماضي حيث لقي نجله رضا، البالغ من العمر 9 سنوات، حتفه بعد أن اختل توازنه وسقط من شرفة منزله في الدور العاشر بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد وكسور في الجمجمة.

كانت زوجته شيماء سعيد قد أعلنت منذ أيام إتمام الصلح بينهما بعد فترة من الخلافات بدأت منذ أواخر أغسطس/اب الماضي، وظهر الثنائي معا في مقاطع نشرتها عبر منصة “تيك توك”.