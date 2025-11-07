إغماء مفاجئ أمام ترامب في البيت الأبيض والطبيب محمد أوز يتدخل فورا (شاهد)

شهد البيت الأبيض، أمس الخميس، حادثة مفاجئة خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن فقد أحد الحضور وعيه أثناء فعالية أعلن فيها ترامب عن خطته لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن.

وبينما كان أحد أعضاء إدارة ترامب يتحدث داخل المكتب البيضاوي عن مبادرته الجديدة، سقط أحد الضيوف الواقفين خلفه مغشيا عليه، قبل أن يسارع شخصان لإمساكه ومنعه من السقوط الكامل على الأرض.

حالة إغماء مفاجئة في البيت الأبيض عقب مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن#أمريكا #البيت_الأبيض #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4wY5egtn3w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2025

وأوضح شهود عيان أن الرئيس كان يجلس أمام الرجل عند وقوع الحادث، فيما هرع الطبيب محمد أوز، مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، لتقديم المساعدة الفورية، بينما تم إخراج الصحفيين والمصورين بسرعة من القاعة.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرجل كان ممثلاً لإحدى الشركات المشاركة في الصفقة الخاصة بخفض الأسعار، مشيرة إلى أن “الوحدة الطبية في البيت الأبيض تدخلت بسرعة، والرجل بخير الآن”.