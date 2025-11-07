منوعات|الولايات المتحدة

إغماء مفاجئ أمام ترامب في البيت الأبيض والطبيب محمد أوز يتدخل فورا (شاهد)

أحد الحضور يفقد وعيه أثناء فعالية أعلن فيها ترامب عن خطته لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن (غيتي)
سيد توكل

Published On 7/11/2025

شهد البيت الأبيض، أمس الخميس، حادثة مفاجئة خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن فقد أحد الحضور وعيه أثناء فعالية أعلن فيها ترامب عن خطته لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن.

وبينما كان أحد أعضاء إدارة ترامب يتحدث داخل المكتب البيضاوي عن مبادرته الجديدة، سقط أحد الضيوف الواقفين خلفه مغشيا عليه، قبل أن يسارع شخصان لإمساكه ومنعه من السقوط الكامل على الأرض.

وأوضح شهود عيان أن الرئيس كان يجلس أمام الرجل عند وقوع الحادث، فيما هرع الطبيب محمد أوز، مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، لتقديم المساعدة الفورية، بينما تم إخراج الصحفيين والمصورين بسرعة من القاعة.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرجل كان ممثلاً لإحدى الشركات المشاركة في الصفقة الخاصة بخفض الأسعار، مشيرة إلى أن “الوحدة الطبية في البيت الأبيض تدخلت بسرعة، والرجل بخير الآن”.

المصدر: إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر

