سيجارة كادت تشعل كارثة في محطة وقود وكاميرا توثق اللحظة المرعبة (شاهد)

Published On 7/11/2025

في تصرف متهور، كاد أن يتسبب أحد الشباب في كارثة كبرى بعد إشعاله سيجارة بالقرب من مضخات الوقود في البرازيل.

وكان الشاب يجلس مع أصدقائه أمام إحدى المقاهي، فبينما كانت شاحنة تزود خزان وقود المحطة، أشعل الشاب السيجارة، ما أدى إلى حريق صغير.

لكن بفضل التدخل السريع للموظفين، تمت السيطرة على الوضع قبل انتشار الحريق.

ولم يصب أحد بأذى، وفق ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: الجزيرة مباشر

