“فيديو” جديد للحظة انفجار الطائرة الأمريكية وارتفاع عدد القتلى (شاهد)

Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 12:46 AM (توقيت مكة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا جديدا يظهر لحظة سقوط طائرة الشحن التابعة لشركة (يو بي إس) الأمريكية وانفجارها، في ولاية كنتاكي، قبل يومين.

ويظهر المقطع، الذي التقطته “كاميرا” مثبتة في مقدمة سيارة، الطائرة وهي على ارتفاع منخفض للغاية.

ويظهر المقطع أضواء تلمع، قبل أن تنفجر الطائرة وتشتعل محدثة سلسلة من الحرائق على الأرض.

وأعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الحادث إلى 12 شخصا، فيما لا يزال هناك عدد آخر في عداد المفقودين.

وكان على متن الطائرة لحظة تحطمها طاقم من 3 أفراد.

وقالت السلطات إنها عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة، وهي من طراز “مكدونال دوغلاس” (إم دي-11)، وتم تصنيعها عام 1991.

وحسب التقارير، ظلت الطائرة رابضة على الأرض خلال الفترة من 3 سبتمبر/أيلول إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، وسط ترجيح بأنها كانت تخضع لعملية صيانة كبرى.

المصدر: رويترز

