“نكتب ونحلم”.. التعليم ينهض من تحت الركام بجهود ذاتية في مدارس وسط غزة (فيديو)

رغم الحصار وتحديات ما بعد الحرب في غزة، تعود للدراسة بجهود ذاتية في مدارس المحافظة الوسطى، فعادت العملية التعليمية من تحت الركام بعد انقطاع دام لعامين.

وأخذ معلمو غزة على عاتقهم استئناف التعليم، إذ لم يتخلوا عن رسالتهم السامية رغم الدمار والحرب، وإصرار الأهالي والطلبة على جعل التعليم طريقًا للبقاء والكرامة.

من جانبه قال مدير التربية والتعليم في المحافظة الوسطى محمد حمدان: “هناك رغبة جامحة عند جميع المعلمين والمعلومات، لانطلاق العام الدراسي، وهناك حاجة ماسة لانتظام الطلاب في التعليم الوجاهي ورغبة الأهل كانت عالية”.

وأردف: “تحت إلحاح الأهل والحاجة الضرورية، تم انطلاق العام الدراسي في معظم مدارسنا، رغم وجود النازحين فيها واكتظاظها”.

“نكتب ونحلم”

وقالت الطالبة الفلسطينية رغد المصري: “إحنا مبسوطين جدا إنه رجعنا لأحلامنا، ودراستنا ولأهدافنا، ونكتب ونحلم إن شاء الله ربنا المستعان، وسيقدرنا الله على تحقيق أحلامنا”.

وأشارت والدة الطالب مصطفى أبو يوسف أن ابنها وجميع أبناء قطاع غزة، حرموا من الالتحاق بمدارسهم، عانوا من القصف والدمار والضرب والقصف هنا وهناك، وكانت معاناتهم الأكبر أنهم لم يلتحقوا بالمدارس.

وأضافت: ” كنت سعيدة جدًا بعودة التعليم إلى مدارسنا، والتحاق ابني بمدرسته هو وزملاؤه”.