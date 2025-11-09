أعدمت الآلاف منذ 2023.. اليابان تنشر وحدات عسكرية لمواجهة هجمات الدببة (فيديو)

كثفت السلطات في اليابان من جهودها لمواجهة الزيادة الكبيرة في الهجمات التي تشنها الدببة على سكان بعض المناطق في شمالي البلاد.

ونشرت السلطات وحدات عسكرية للمساعدة في نصب فخاخ لاصطياد الدببة، بينما أعطت شرطة مكافحة الشغب تعليمات لإطلاق الرصاص واستخدام البنادق لمواجهة هذه الحيوانات التي يمكن أن يزِن الواحد منها نصف طن.

وطلبت السلطات من السكان تجنب دخول الغابات الكثيفة والبقاء في منازلهم بعد حلول الظلام، وحمل أجراس لردع الدببة التي قد تقترب من منازلهم بحثا عن الطعام.

وتسببت هجمات الدببة في عدد قياسي من الضحايا في اليابان. إذ قُتل 13 شخصا منذ إبريل/نيسان الماضي، وأصيب أكثر من 100 خلال الأشهر من إبريل إلى سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ عدد القتلى نتيجة هجمات الدببة قبل خمسة أشهر من انتهاء هذه السنة ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 2023-2024.

ويقول خبراء إن ارتفاع أعداد الدببة بشكل كبير خلال العقود الماضية، إلى جانب التحولات التي يسببها تغير المناخ في مصادر الغذاء الطبيعية وهجرة السكان من المناطق الريفية، أدى إلى زيادة الاحتكاك بين البشر والدببة.

وعادة ما تبلغ هجمات الدببة ذروتها في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، عندما تتغذى هذه الحيوانات بشكل مكثف قبل البيات الشتوي.

ووفقا للأرقام الحكومية، تضاعف عدد الدببة البنية خلال ثلاثة عقود، ليصل عددها حاليا إلى نحو 12 ألفا، بينما ارتفع عدد الدببة السوداء الآسيوية في جزيرة هونشو الرئيسية إلى 42 ألفا.

ويقول الأستاذ في جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا شينسوكي كويكي إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة محاصيل البلوط، غير أنها في دورة إنتاجها الطبيعية لا تكون وفيرة إلا مرة كل سنتين إلى خمس سنوات، مضيفا أن محصول العام الجاري جاء ضعيفا، كما كان الأمر عام 2023.

ويوضح أنه رغم بقاء معظم الدببة في الجبال، فإن ضعف المحاصيل الأخيرة دفع بعضها إلى التجول مع صغارها في المدن بحثا عن الغذاء.

ويضيف كويكي أن الدببة تصبح أقل خوفا بفعل احتكاكها بالبشر، وتستسيغ المنتجات الزراعية والفواكه غير البرية.

كذلك أدى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن لمعدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، وهو ما أدى إلى طمس الحدود التقليدية بين البشر والدببة.

وأعدمت اليابان أكثر من تسعة آلاف دب في 2023-2024، وأكثر من 4200 بين إبريل وسبتمبر من العام الجاري.