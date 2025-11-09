طائر عملاق يخترق مقدمة قطار ويحطم زجاج القيادة.. ما مصير السائق؟ (شاهد)

شهدت منطقة أنانتناغ في إقليم جامو وكشمير الهندي حادثا غير معتاد، إذ اصطدم نسر ضخم بالزجاج الأمامي لمقصورة قيادة قطار كان يسير على خط بارامولا-بانيهال، وهو ما تسبب في تحطم الزجاج وإصابة قائد القاطرة بجروح.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النسر وقد اخترق مقدمة القطار بقوة، وحجم الضرر الذي لحق بالمقصورة إثر الاصطدام.

Loco Pilot Injured After Train Suffers Bird Hit in Anantnag pic.twitter.com/f6NFjJwWn4 — Koshur newton (@KoshurNewton) November 8, 2025

ونقلت وكالة (PTI) الهندية عن مسؤولين قولهم إن الحادث وقع بين محطتي بيجبيهارا وأنانتناغ، صباح السبت، حين فوجئ قائد القطار بالطائر العملاق وهو يندفع بسرعة كبيرة نحو المقصورة.

وذكرت وكالة كشمير نيوز أوبزرفر (KNO) أن السائق المصاب تلقى الإسعافات الأولية في محطة قطار أنانتناغ قبل السماح له بالمغادرة، مؤكدة أن حالته مستقرة.

وأفاد شهود عيان بأن الاصطدام تسبب في ارتباك مؤقت لحركة القطارات على الخط ذاته قبل استئنافها بشكل طبيعي لاحقا، في حين فتحت السلطات الهندية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث وملابساته.