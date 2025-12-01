إيرباص ترصد مشكلة جودة تؤثر في ألواح بطائرات “إيه 320”

أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، أنها رصدت “مشكلة في الجودة” تؤثر في ألواح معدنية بطائرات الركاب الشهيرة “إيه 320″، مؤكدة أنه جرى “احتواء” المشكلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة في الشركة قولها إن “إيرباص تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر في عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة إيه 320″، مؤكدة صحة تقارير إعلامية سابقة أفادت بذلك.

وأضافت المتحدثة أن “إيرباص تتبنى نهجا متحفظا، وتفحص جميع الطائرات التي يُحتمل أن تكون قد تأثرت، علما بأن جزءا منها فقط سيتطلب مزيدا من الإجراءات”.

وتابعت “جرى تحديد مصدر المشكلة واحتواؤها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكل المواصفات”.

وفي وقت سابق اليوم، انخفضت أسهم “إيرباص” بأكثر من 10% في بورصة باريس، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة أدت إلى تأخير تسليم عدد من طائراتها الأكثر مبيعا من طراز “إيه 320″، لكن الأسهم استردت بعضا من خسائرها لاحقا.

وجاءت التقارير بشأن المشكلة الجديدة بعد إعلان الشركة، الأسبوع الماضي، عن خلل في برنامج التحكم في تلك الطائرات وتعليق رحلات 6000 طائرة من طراز “إيه 320” حتى إجراء تحديث في البرمجة عقب مشكلة فنية في الولايات المتحدة.

وأثار الإعلان في البداية مخاوف إزاء ضرورة إيقاف رحلات مئات الطائرات مُددا طويلة، لكن إيرباص قالت اليوم إن أقل من 100 طائرة لا تزال متوقفة.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واجهت طائرة إيرباص (إيه 320) تابعة لشركة “جيت بلو” مشكلة في التحكم أثناء الطيرن بسبب عطل في الكمبيوتر، ناجم عن التعرض للإشعاع الشمسي على ما يبدو.

وانخفضت الطائرة فجأة أثناء رحلة بين كانكون في المكسيك ونيوارك في الولايات المتحدة، وهو ما اضطرها إلى القيام بهبوط اضطراري في تامبا بولاية فلوريدا.

وقال محللون في دويتشه بنك إن عدم تحديث إيرباص لإرشاداتها بشأن تسليم الطائرات هذا العام يشير إلى أن انعكاسات تحديث البرنامج لا تزال قيد التقييم أو جرى احتواؤها.

وجاء في مذكرة تحليلية لـ”آر بي سي كابيتال ماركتس” أن “هذه التحديثات تُعَد إيجابية للمستثمرين، إذ يبدو أن عدد الطائرات التي تحتاج إلى تحديث مادي أطول أقل بكثير مما كان يُخشى في البداية”.

ويوم الجمعة الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قوله “إن تغيير المعدات الحاسوبية قد يستمر أسابيع لألف طائرة”.

وتُعَد “A320” بمختلف طرازاتها الطائرة التجارية الأكثر مبيعا في العالم. وقد دخلت الخدمة عام 1988، وسُلِمت 12257 طائرة منها حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.