لحظة مرعبة في حفل غنائي بإسطنبول.. اشتعال النيران بمعجب حاول القفز إلى المسرح (فيديو)

شهد حفل غنائي في قاعة “أولكر” بمدينة إسطنبول، لحظة صادمة بعدما اشتعلت النيران في شاب من الجمهور أثناء محاولته القفز إلى المسرح خلال عرض غنائي.

وبينما كان المعجب يحاول الصعود مندفعا باتجاه منصة العرض، تزامنت قفزته مع انطلاق مؤثرات اللهب المستخدمة ضمن العرض، فسقط فوق فوهة جهاز إطلاق النار مباشرة، مما أدى إلى اشتعال ملابسه واحتراق وركه في ثوانٍ.

وتدخل أفراد الأمن على الفور لسحب الشاب بعيدًا عن المسرح، قبل أن تتولى فرق الإسعاف علاجه ميدانيا.

وأكد منظمو الحفل أنّ حالته مستقرة ولم تُسجّل إصابات خطيرة.

لحظة اشتعال النيران بمعجب شاب حاول القفز إلى المسرح خلال حفل غنائي في #إسطنبول#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/n2v56d3QjA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2025

ضجة عبر منصات التواصل

وأثار المشهد ضجة واسعة عبر منصات التواصل؛ إذ وصفه البعض بأنه “تصادف مذهل بدا وكأنه جزء من العرض”، بينما انتقد آخرون استمرار المغني في الغناء رغم الحادث.

وذهب بعض المعلقين إلى اعتبار ما حدث “مدبرًا” بهدف جذب الاهتمام، معتبرين أنه مثال على مقولة “لا يوجد إعلان سيئ.. المهم إثارة الجدل”.