احتجاج الفائزين يربك إسرائيل.. “نيمو” يعيد كأس اليوروفيجن إلى اتحاد البث الأوروبي (فيديو)

في خطوة احتجاجية قوية، نشر المغني السويسري “نيمو” الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2024 مقطع فيديو يعلن فيه إعادته كأس المسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وشاركت إسرائيل مجددا في “يوروفيجن”، على الرغم من تعالي الأصوات التي تحتج على مشاركتها ومقاطعة بعض الدول للمسابقة بسببها.

وقال نيمو خلال الفيديو “الجائزة لا مكان لها فوق رف مكتبي لأنني أريد تطبيق القيم التي أدعو إليها في الأغاني التي أؤديها”.

ولم يكتفِ المغني السويسري بنشر الفيديو، بل نشر أيضا صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه على إنستغرام، صورة تظهر وضعه للكأس في صندوق وشحنه إلى مقر قرار اتحاد البث الأوروبي. وهو التصرف الذي علق عليه رئيس الوزراء الإيرلندي السابق ليو فارادكار قائلًا “تصريح قوي. لفتة شجاعة للغاية”.

وكتب الصحفي ريتشارد ساندرز “هذا هو سبب نجاح حركة المقاطعة (BDS)، ليس لأن المؤسسات تقاطع إسرائيل، بل لأن الأفراد لم يعودوا قادرين على تحمّل التواطؤ مع إسرائيل بعد الآن”.

ودونت الأكاديمية غادة سازا “موقف مبدئي وقوي للغاية. لقد استيقظت الجماهير، وحان الوقت لكي تتحرك الحكومات وتنهي تواطؤها في الإبادة الجماعية ضد فلسطين“.

ودون الكاتب أحمد شمس “أيرلندا هي الدولة الوحيدة التي فازت باليوروفيجن سبع مرات. إسبانيا واحدة من (الخمسة الكبار). هولندا فازت خمس مرات. من دون هذه الدول الثلاث، لا وجود لليوروفيجن. لقد أفسدت إسرائيل الحفل مرة أخرى. بعبع مرعب يجب الفرار منه بكل ما أوتيت من قوة”.