كيف تتعامل المرأة المسلمة مع ما يسمى بالنسوية؟ داعية توضح (فيديو)

أجابت الداعية الدكتورة هيفاء يونس على سؤال حول النسوية، وهل تتماشى الحركة النسوية مع الدين؟

وأوضحت في لقاء مع برنامج “أيام الله” على الجزيرة مباشر، أن “الفمينيزم” نشأ في الغرب خلال القرنين الماضيين بسبب غياب المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أمر يُقر الإسلام مع ضمان حقوق المرأة عندما تؤدي نفس العمل.

وأضافت أن المساواة ليست مطلقة، بل تُقاس في إطار العدالة والقيم، معتبرة أن تحرير المرأة من الظلم مشروع، لكن “تحريرها من كل القيم والدين” مرفوض.

وأشارت إلى وجود نماذج نسوية إيجابية في الإسلام مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، لكنها شددت على ضرورة الحذر عند استخدام المصطلح، لأن بعض المفاهيم المرتبطة به تدعو للمساواة المطلقة بين الجنسين، وهو ما وصفته بغير المنطقي.

وأكدت هيفاء يونس أن التوجه النسوي قد يخدم المرأة إذا استُخدم بالشكل الصحيح، لكنه قد ينحرف حين يُستغل لفرض مساواة في كل شيء، مما يؤدي إلى تشويش فهم الحقوق والواجبات.

وختمت بالقول: “الدين يرفض ظلم المرأة ويقر بحقها في المساواة ضمن إطار القيم، أما فكرة التحرر الكامل من أي مسؤولية أو روابط فليست من الدين”.