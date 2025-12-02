إعصار “ديتواه” يحول جبال الشاي في سريلانكا إلى واد للموت (فيديو)

في أعالي جبال سريلانكا، حيث يلفّ الضباب مزارع الشاي الخضراء عادة، تحوّل المشهد إلى وادٍ واسع للموت. فبعد أسبوع على الإعصار “ديتواه” الذي ضرب الجزيرة، كان المسعفون ما يزالون، صباح الثلاثاء، ينتشلون الجثث من تحت طبقات الوحل الكثيف الذي غمر القرى والمزارع، في أسوأ كارثة طبيعية يشهدها البلد منذ أكثر من عقدين.

وأعلنت السلطات السريلانكية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 465 قتيلا، فيما لا يزال 366 شخصا في عداد المفقودين. وتواصل فرق الجيش والقوّات الجوية تمشيط المناطق المنكوبة التي دمّرتها انهيارات التربة، مستخدمة المروحيات في إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين مع انقطاع الطرق وانهيار الجسور.

طمس معالم القرى

ووصف مصوّر وكالة فرانس برس وصف مشاهد دمار كامل وطمس معالم القرى. فقد جرفت الانهيارات المنازل من جذورها، ولم يبقَ سوى أسطح متناثرة تظهر فوق الوحل، فيما ابتلعت الأرض الطرقات والسيارات وحوّلت الحدائق الخضراء إلى قنوات عريضة من الطين والركام.

وفي بلدة ويليمادا بوسط البلاد، انتشل المسعفون 11 جثة، فيما يستمر البحث عن عشرات المفقودين. وفي بعض المواقع، انكسرت التلال وانزلقت بالكامل، تاركة بقعا من التراب العاري وسط غابات الشاي التي كانت غير منقطعة قبل أيام.

أضرار جسيمة

وتجهل السلطات حتى الآن حجم الخسائر التي لحقت بمزارع الشاي ومصانع المعالجة وقاطفي الأوراق، لكن وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن “أضرار جسيمة” تهدد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سريلانكا.

وقد غمرت الانهيارات الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة بطبقات من الطين والصخور والأشجار المقتلعة، ما دفع السلطات إلى إعطاء الأولوية لفتح ممرات برية تساعد على وصول الإمدادات. وحتى تحقق ذلك، تولت مروحيات من الهند وباكستان عمليات إجلاء السياح والمرضى ونقل المساعدات.

ارتفاع حصيلة القتلى

ويتوقع عمال الإغاثة ارتفاع حصيلة القتلى مع وصول الفرق إلى المناطق التي بقيت أياما بلا كهرباء أو اتصالات.

ويعد إعصار “ديتواه” أكثر الكوارث حصدا للأرواح في سريلانكا منذ زلزال وتسونامي 2004 الذي ضرب سواحل البلاد.

وفي مواجهة اتساع حجم المأساة، أعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ، موجها نداء للمجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلد لم يسلم أي من مناطقه من الانهيارات أو الفيضانات التي اجتاحته.