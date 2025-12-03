إعلان جديد بشأن الحد من استخدام القرود في الأبحاث بالولايات المتحدة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أي) عزمها الحدّ من التجارب التي تُجرى على قرود لاختبار علاجات معينة.

وقال رئيس الإدارة مارتي ماكاري في بيان، يوم الثلاثاء، إن “العلم الحديث يُتيح طرقا أكثر فعالية وإنسانية لتقييم سلامة الأدوية”.

وأشار إلى أن بعض الاختبارات التي تُجرى حاليا على أنواع من الرئيسيات للتأكد من سلامة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قبل بيعها، يمكن إلغاؤها أو خفضها واستبدالها بتقنيات أخرى، تضمن استخدام الحواسب.

وتُستخدم الأجسام المضادة المُصنّعة خصيصا لعلاج مرض ما، في علاج أمراض عدة، بينها السرطان.

وقال مكاري إن التغيير “يمكن أن يقلل الوقت اللازم لطرح دواء في الأسواق ويخفض تكاليف الأبحاث والتطوير”.

وسبق أن تعهد مكاري في إبريل/نيسان الماضي بالحدّ من التجارب على الحيوانات، وهو ما رحبت به جمعيات الرفق بالحيوان.

وإلى جانب القرود، تُستخدم أنواع كثيرة من الحيوانات، مثل الفئران والكلاب، في الأبحاث وخصوصا تلك المتعلقة بعلم الأعصاب وعلم المناعة، أو لاختبار فاعلية اللقاحات والأدوية وسلامتها.