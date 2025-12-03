ما هو الذكر الذي يغني عن الرقية؟ أدعية الحماية اليومية المأثورة من السنة

يتزايد الاهتمام اليوم بالأذكار النبوية التي وردت للحماية من العين والحسد والمرض، وتُعد هذه الأذكار من أعظم ما يحفظ العبد ويكفيه من كل شر، كما أنها سنة نبوية مهجورة.

ما هو الذكر الذي يغني عن الرقية؟

لا يوجد ذكر واحد يغني عن الرقية الشرعية بإطلاق، لكن وردت نصوص صحيحة تدل على أذكار عظيمة تكفي للحماية إذا قالها المسلم بصدق ويقين أهمها:

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء

قال ﷺ: “من قال حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لم يضره شيء” رواه أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.

آية الكرسي

فمن حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : “الله لا إله إلا هو الحي القيوم”، وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح .

المعوذات (الفلق – الناس – الإخلاص)

عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قالَ “بينا أنا أسيرُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الجَحفَةِ والأبواءِ إذ غشِيتنا ريحٌ وظُلمةٌ شديدةٌ فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يتعوَّذُ بـ{ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و{ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ويقولُ يا عقبةُ تعوَّذْ بهما فما تعوَّذَ متعوِّذٌ بمثلِهما” (أخرجه أبو داوود)

وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذا الدعاء من أعظم ما يتحصن به العبد، وهو من الأذكار التي تغني عن كثير من وسائل الرقية إذا قيل بيقين.

ما هي أدعية الحماية اليومية الأكثر فعالية؟

قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم

قال ﷺ: “من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت” رواه النسائي وصححه الألباني.

قراءة المعوذات 3 مرات صباحا ومساء.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: “اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء” (رواه أبو داود والترمذي).

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قالَ حين يصبحُ أعوذُ بكلماتِ الله التاماتِ من شرِّ ما خلقَ ثلاثَ مراتٍ لم تضرهُ عقربٌ حتى يمسِي ، ومن قالها حينَ يمسي لم تضرُّه حتى يصبحَ” (رواه مسلم).

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

عنْ أنسٍ قَالَ: قالَ: رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ -يعنِي إِذَا خَرَج مِنْ بيْتِهِ-: بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلا حوْلَ وَلا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ، يقالُ لهُ هُديتَ وَكُفِيت ووُقِيتَ، وتنحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ” (رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، والنِّسائِيُّ).

اللهم إني أسألك العافية

عن عبدالله بن عمر “لم يكنْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هؤلاء الدعواتِ حينَ يُمسي، وحينَ يُصبِحُ :اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ ، اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي” (أخرجه أبو داوود).

كيف تتم الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض؟

أركان الرقية الشرعية عند العلماء:

أن تكون بآيات القرآن أو أدعية مأثورة صحيحة.

أن تكون بلسان عربي مفهوم.

أن يُعتقد أن الرقية سبب والشفاء من الله وحده.

كيفية تطبيقها:

قراءة الفاتحة

فقد رقى بها صحابي سيد الحي فأشفى الله المريض قال أبو سعيد الخدري: “فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ” وقال النبي ﷺ: “وما يدريك أنها رقية؟ (رواه البخاري)

قراءة المعوذات ومسح الجسد

عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ إذا اشتَكى يقرأُ في نفسِهِ بالمعوِّذاتِ وينفُثُ، فلمَّا اشتدَّ وجعُهُ كنتُ أقرَأُ عليْهِ وأمسَحُ عليْهِ بيدِهِ رجاءَ برَكتِها (رواه البخاري)

وضع اليد على موضع الألم والدعاء

عن عثمان بن أبي العاص أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ في جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ علَى الَّذي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ، وَقُلْ: باسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ” (رواه مسلم).

ما هي أذكار الشفاء اليومية وكيفية تطبيقها؟

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ إذَا أتَى مَرِيضًا -أوْ أُتِيَ به- قَالَ: أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا” (رواه البخاري)

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (7 مرات)

عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من عاد مريضًا لم يحضُرْ أجلُه فقال عنده سبعَ مرَّاتٍ : أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أن يشفيَك إلَّا عافاه اللهُ من ذلك المرضِ” (أخرجه أبو داود9.

قراءة سور (الفاتحة – آية الكرسي – الإخلاص – الفلق – الناس) يومياً صباحاً ومساءً.

كيفية التطبيق:

النفث الخفيف في اليدين مع القراءة.

مسح الجسد باليدين.

قراءة الأذكار بثقة ويقين.

هل الأذكار تكفي للحماية دون رقية؟

الأذكار اليومية إذا قيلت كاملة بإخلاص فهي تكفي غالباً للحفظ من العين والحسد والشيطان.

لكن إذا وقع البلاء، فالرقية مشروعة للعلاج.

قال ابن تيمية: “التحصين بالأذكار النبوية من أفضل ما يقي العبد، وقد يغني عن الرقية إذا داوم عليها وأتى بها على وجهها من الإخلاص واليقين” (مجموع الفتاوى)

كم مرة يجب تكرار أذكار الحماية؟

معظم الأذكار وردت بعدد محدد والالتزام بالعدد الوارد سنة.

آية الكرسي: مرة واحدة بعد كل صلاة، وعند النوم.

المعوذات: 3 مرات صباحاً ومساءً.

دعاء “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”: 3 مرات صباحاً ومساءً.

هل يجوز الجمع بين الأذكار والرقية؟

يجوز باتفاق العلماء، بل هو الأفضل.

قال ابن القيم: “الرقية تجمع بين الدعاء والذكر والقرآن، فهي من أعظم ما يجلب الشفاء” (زاد المعاد).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز “لا تعارض بين الرقية والأذكار، بل يجمع بينهما.”

هل هناك ذكر خاص للحماية من العين والحسد؟

نعم، من أعظمها:

“أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق” (رواه مسلم).

المعوذات، آية الكرسي، سورة الإخلاص.

وقد كان النبي ﷺ يرقي الحسن والحسين ويقول: “أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة” رواه البخاري.

الاغتسال من أثر العائن إن عُرف

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين” (رواه أبو داود وصححه الألباني).

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا”. (رواه مسلم). أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه.

هل يمكن للأطفال التحصين بالأذكار؟

نعم، ويكون إما بتعليم الطفل الأذكار مع التدرج.

أو أن يتلو الوالد الأذكار وينفث على الطفل كما فعل النبي ﷺ مع الحسن والحسين.

هل الأذكار تُقرأ بصوت مسموع أم سراً؟

كلاهما جائز، قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (سورة الأعراف الآية 55).

قال النووي: “يستحب أن يسمع نفسه الذكر ليجمع قلبه عليه”.

والأصل الإسرار إلا ما ورد فيه الجهر لبيان أو تعليم.

الخلاصة

الأذكار النبوية الثابتة في الصباح والمساء، مع آية الكرسي والمعوذات، تكفي في غالب الأحوال للتحصين.

الرقية الشرعية علاج إذا وقع المكروه.

الجمع بينهما أكمل وأقوى، مع التزام اليقين والاعتماد على الله.