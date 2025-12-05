هيئة نمساوية تكشف تأثير مقاطعة 4 دول لمسابقة “يوروفيجن” بسبب إسرائيل

تواجه ميزانية مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) ضغوطا كبيرة، بعد أن أعلنت إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا أنها سوف تنسحب من فعاليات المسابقة في العام المقبل احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارا مشابها بمقاطعة مسابقة “يوروفيجن” لعام 2026 في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في النمسا، التي تستضيف مسابقة “يوروفيجن 2026″، إن مقاطعة الدول الأربع سيكون لها تأثير واضح من حيث الأعباء المالية للمسابقة.

وقال رئيس الهيئة رولاند فايسمان “عموما، سيكون هناك بالطبع عبء مالي إذا لم تشارك دول عدة، لكننا نحاول أن نأخذ هذا في الاعتبار”.

أهمية مقاطعة إسبانيا

ويثير انسحاب إسبانيا، وهي واحدة من “الخمسة الكبار” الداعمين للمسابقة، احتمال انخفاض دخل الرعاية وعدد المشاهدين لهذه المسابقة في العالم بنسبة ملموسة.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية قد طالبت رئاسة اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة يوروفيجن، بإجراء اقتراع سري بين الدول الأعضاء بالاتحاد على مشاركة إسرائيل في المسابقة” لعام 2026، لكنه تجاهل الطلب الإسباني.

وأكدت الهيئة الإسبانية في بيان، أمس الخميس، أن موقف رئاسة اتحاد البث الأوروبي الرافض للتصويت على مشاركة إسرائيل “يزيد من عدم الثقة بتنظيم المسابقة، ويوضح الضغط السياسي عليها”.

يُذكر أن اتحاد البث الأوروبي قرر استبعاد روسيا من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن” بعد بداية الحرب مع أوكرانيا عام 2022، في حين رفض مجرد الاقتراع على مشاركة إسرائيل.

“أحترم موقفها تماما”

وفي هذا السياق، أعلن مارتن غرين، مدير مسابقة يوروفيجن، أن 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة يوروفيجن التي ستجري في فيينا في مايو/أيار 2026، في حين من المتوقع أن تقاطعها 5 دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال غرين في مقابلة مع التلفزيون السويدي بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة “نقدّر أن 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح” في النسخة المقبلة.

وأشار غرين إلى أن 5 دول تعارض بشدة مشاركة إسرائيل، مضيفا “أحترم موقفها تماما”.

وتابع “آمل حقا أن تعود هيئات البث، التي تقول إنها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة، في عام 2027”.