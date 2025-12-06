بآيات قرآنية.. الداعية هنادي سكيك تعلّق على قصف مفاجئ بالقرب منها على الهواء (فيديو)

شهدت حلقة جديدة من برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر لحظة مفعمة بالثبات، بعدما وقع قصف إسرائيلي بالقرب من الداعية والمعالجة النفسية هنادي سكيك أثناء بث مباشر.

وبينما كان المذيع يوجه سؤالا لضيفة الحلقة، قاطعه صوت انفجار واضح، ليعلّق قائلا: “يبدو أننا نسمع الآن صوت قصف، أستاذة هنادي أليس كذلك؟”.

فأجابت الضيفة قائلة “صحيح. فيه قصف، قلت لك إن الإسرائيليين ادعوا أن هناك هدنة وانتهت الحرب، ولكن الحرب لم تنته وكل يوم قصف وكل يوم الطائرات المسيّرة موجودة 24 ساعة. يسمونها الزنانة وهي تزن فوق رأسك ولا تستطيع أن تكمل حياتك الاجتماعية أو تفكر في مستقبلك أو في كيفية استمرار حياتك”.

"بهذه الآية القرآنية علقت الداعية هنادي سكيك عندما حدث القصف بالقرب منها على الهواء"

ثبات لافت

وظهرت خلال البث سحب دخان متصاعدة من موقع قريب، قبل أن يوجه المذيع رسالة طمأنة: “نرجو لك ولكل الناس السلامة”، لتجيبه هنادي سكيك بثبات لافت بالآية القرآنية {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا}، والآية القرآنية {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم}. وأضافت “هذه الآيات التي دائما نستحضرها بداخلنا ولن يهزنا بإذن الله. الموت يأتينا وقتما الله عز وجل أراد”.

وسألها المذيع عن سر هذا الثبات رغم القصف المباغت، فقالت “هو يأتي من الإيمان الذي نستنبطه من كلام ربي عز وجل {ولا تهنوا ولا تحزنوا} فإن الله معنا. كل هذا نستنبطه من آيات الله أننا على حق. وكلام الله عز وجل دائما حاضر. وآيات ربنا موجودة في صدورنا وفي عقولنا وفي كل أداء لنا”.

وأضافت “هذا يعكس علينا ثباتا، يعكس علينا تمكينا، ويعكس علينا استمرارية في عملنا وفي دعمنا وفي جميع مسارات حياتنا”.