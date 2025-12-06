بسبب فطيرة التفاح.. اعتقال محتجين بعد استهداف تاج الدولة الإمبراطوري (فيديو)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت 4 أشخاص في برج لندن بعد إلقاء طعام على صندوق عرض يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري، مضيفة أنه جرى إغلاق جزء من المبنى التاريخي يضم جواهر التاج الملكي أمام الجمهور.

ونشرت مجموعة تدعى “استعيدوا السلطة”، التي تصف نفسها بأنها مجموعة مقاومة مدنية، لقطات للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن 2 من أعضائها لطخوا صندوق العرض بفطيرة التفاح والكاسترد.

وقالت شرطة لندن في بيان إنه جرى اعتقال 4 محتجين بعد ورود تقارير عن الأضرار الجنائية التي لحقت بصندوق العرض قبل الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش بقليل.

وأضافت “جرى احتجازهم. وأُغلق بيت الجواهر أمام الجمهور في حين تستمر تحقيقات الشرطة”.

ويضع الملك تشارلز تاج الدولة الإمبراطوري في بعض المناسبات الرسمية، مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان، ووضعه أيضا عند عودته إلى قصر بكنغهام بعد تتويجه في كنيسة وستمنستر في عام 2023.

ولم يصدر تعليق بعدُ من مؤسسة القصور الملكية التاريخية، التي تدير برج لندن الذي يبلغ عمره 1000 عام.

وقالت حركة “استعيدوا السلطة” إن احتجاجها كان لتسليط الضوء على مطالبتها الحكومة بفرض ضرائب على الأثرياء.