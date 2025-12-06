علاج تجريبي من ريجينيرون.. أمل جديد لمرضى سرطان الدم

أعلنت شركة ريجينيرون للأدوية، اليوم السبت، أن علاجها المركب التجريبي لعلاج السرطان حقق نتائج لافتة، بعد أن أظهر فاعلية كاملة وأسهم في اختفاء المرض لدى مجموعة من المرضى الذين لم يتلقوا سابقا أي علاج لسرطان الدم.

وشملت التجربة السريرية الأولية 22 مريضا يعانون سرطان الغدد الليمفاوية البائية الكبيرة المنتشرة، وهو أحد أكثر سرطانات الدم عدوانية وسرعة في النمو، ويصيب الجهاز اللمفاوي المسؤول عن دعم المناعة ومكافحة العدوى. وخضع المرضى لعلاج الشركة الجديد “أودرونيكستاماب” بالتوازي مع العلاج الكيميائي.

وينتمي العقار الجديد إلى فئة الأجسام المضادة الثنائية التخصص، وهي علاجات مبتكرة مصمَّمة للالتصاق بالخلايا السرطانية والخلايا المناعية في الوقت ذاته، بما يسمح للجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا المريضة والقضاء عليها بكفاءة أعلى.

وقالت الشركة إن المرضى الذين تلقوا جرعة 160 ملغ من العلاج التجريبي سجلوا معدل استجابة كاملة بنسبة 100%، وهي نتيجة توصف بأنها استثنائية في المراحل المبكرة من التجارب السريرية.

وأكدت عافية شودري، رئيسة البرنامج العالمي في ريجينيرون، أن الشركة تركز على تطوير علاجات ثنائية التخصص ذات فاعلية عالية دون الحاجة إلى دمج معقد لكميات كبيرة من الأدوية الأخرى، مضيفة “نشاط هذه الفئة من العلاجات قوي جدا بذاته”.

وتعكس النتائج المبكرة آمالا واسعة في تطوير علاجات جديدة أكثر فاعلية وأقل تعقيدا لسرطانات الدم، مع استمرار الدراسات اللاحقة لتأكيد السلامة والفاعلية على نطاق أوسع.