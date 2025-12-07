إسرائيل “تغنّي” على سبوتيفاي.. محاولة دعائية تتحول إلى سخرية تلهب المنصات (فيديو)

بينما تتبع تطبيقات الموسيقى مثل سبوتيفاي (Spotify Wrapped) تقليدا سنويا في نهاية العام باستعراض في ملخص لأكثر الأغاني والفنانين استماعا لكل مستخدم. حاولت إسرائيل استغلال هذا التقليد العالمي، في محاولة لتسويق روايتها الرسمية عبر منصة إكس، في خطوة وُصفت بأنها “استفزازية ومستهزئة بالمعاناة”.

فقد نشر حساب حكومة إسرائيل الرسمي سلسلة من الصور مصمَّمة على غرار واجهة سبوتيفاي، ولكن بدلا من إحصاءات الموسيقى، قدَّموا إحصاءات سياسية وتاريخية وثقافية من وجهة نظرهم، بنبرة ساخرة واستفزازية واضحة. وقد وصل هذا المنشور إلى أكثر من ثمانية ملايين مستخدم.

Israel 2025 Wrapped: 3,000 years on the charts, zero signs of retiring. 🎧✨ pic.twitter.com/H8JX66vAAq — Israel ישראל (@Israel) December 5, 2025

القائمة المصطنعة

وصنفت القائمة الإسرائيلية المصطنعة في المركز الأول ما عَدَّتها أغنية “77 عاما من القوة” منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، و”لثلاثة آلاف عام قادمة أيضا”.

وفي المركز الثاني أغنية بعنوان “القبة الحديدية”، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تصدت لصواريخ اليمن وإيران عام 2025 (وفق المنشور).

وفي المركز الثالث “القرارات الأممية التي تجاهلتها إسرائيل”، وأضيفت إلى قائمة الحظر.

وفي رسالة ساخرة ثانية للمنتقدين، قال الحساب الإسرائيلي إنهم قضوا 525,600 دقيقة من “الإقامة في رؤوسكم مجانا”، في إشارة إلى عدد الدقائق خلال العام وانشغال العالم بإسرائيل.

انتقادات وردود فعل الناشطين

وصف الناشطون هذه الصور بأنها دعاية مقيتة ومستهزئة بمعاناة الفلسطينيين، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

علَّق عمر الفارس بأن “هذه أشياء لا يمكن لبلد طبيعي أن ينشرها أبدا”.

وسخر الناشط جاي كريستلسون من ادعاء “السكان الأصليين”، مشيرا إلى أن إسرائيل اقتلعت أكثر من مليون شجرة زيتون في فلسطين، لأن تدميرها يخلق عدم استقرار اقتصادي للمجتمعات الفلسطينية، مما يسهّل على المستوطنين “تطهير أرضهم”.

وأكد ناشط آخر “لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل قبل عام 48. سنواتكم محملة بالاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة”.

وسخر مدوّن آخر من أجندة إسرائيل “المعادية للأمم المتحدة”، بالنظر إلى أن “الأمم المتحدة هي التي شكلتهم حرفيا”.

قائمة الجرائم

ردا على الحملة الإسرائيلية، نشر داعمو فلسطين أيضا ملخصا مضادا لـ”إسرائيل خلال عام 2025″ مستخدما الحقائق الموثقة.

قائمة أعلى جرائم إسرائيل (وفقا للمنشورات المضادة):