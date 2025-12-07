إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم للمرة الأولى منذ حرب غزة (فيديو)

أضيئت شجرة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويبلغ ارتفاع الشجرة، التي وُضعت في ساحة كنيسة المهد، 15 مترا. وسبق إضاءة الشجرة، يوم السبت، فقرات فنية وغناء وعزف لفرق الكشافة.

وحضر مسؤولون ودبلوماسيون ومواطنون وسائحون إضاءة الشجرة المزينة بمصابيح ونجمة خماسية في أعلاها.

وقال رئيس بلدية بيت لحم ماهر قنواني “بعد سنوات صعبة عاشتها بيت لحم بداية بجائحة أغلقت كل شيء، وتلتها حرب تهدد وجودنا على أرضنا الفلسطينية، نضيء اليوم شجرة عيد الميلاد المجيد”.

وأضاف في كلمة له قبل إضاءة الشجرة “النور سينتصر رغم الجراح الكثيرة، وبيت لحم آمنة، ستبقى مفتوحة لاستقبال الجميع”.