بعد 11 ساعة.. إنقاذ الطفلة “شذى” من بئر عميقة في ريف إدلب (فيديو)

تمكن الدفاع المدني السوري من إنقاذ الطفلة شذى التي سقطت في بئر عميقة في قرية صريع بريف إدلب شمالي سوريا، وذلك بعد جهود استمرت أكثر من 11 ساعة، وفق ما أكده وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري في الحكومة المؤقتة رائد الصالح.

وقالت والدة الطفلة شذى، للجزيرة مباشر، إن ابنتها كانت تلعب بالقرب من منزل أحد الجيران، وسقطت في بئر مفتوحة، دون أن ينتبه أحد.

لحظات عصيبة

وأضافت “كنت منشغلة في أعمال المنزل، وفجأة سمعت شذى تصرخ: يا أمي سقطتُ في البئر. لم أكن مدركة لما يحدث من شدة الخوف”.

وعن لحظات الإنقاذ، قالت والدة الطفلة شذى “عندما أخرجوا ابنتي من البئر واحتضنتها داخل سيارة الإسعاف، لم أصدّق أنها لا تزال بخير”.

وأكدت الأم أن طفلتها تتلقى الآن الرعاية الطبية، وأن حالتها جيدة ومستقرة، موجهة الشكر لكل من شارك في عملية إنقاذها.

بدوره، قال الطبيب في مستشفى إدلب الجامعي جمعة عثمان إن الطفلة وصلت إلى قسم الإسعاف عند الساعة السابعة صباحا بعد إنقاذها قبيل الفجر.

وأضاف “وصلت الطفلة وهي واعية ومتجاوبة، وكانت علاماتها الحيوية جيدة. أجرينا الفحوص اللازمة، واستدعينا جميع الاختصاصات الطبية لتقييم حالتها بشكل كامل”.

ودعا الطبيب المواطنين إلى الانتباه لأطفالهم مع تكرار حوادث السقوط في الآبار والخزانات.