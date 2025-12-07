الداعية هنادي سكيك: رأيت النبي ﷺ قبل قصف منزلي وهذا ما أوصاني به (فيديو)

كشفت الداعية الفلسطينية هنادي سكيك من غزة، في حلقة من برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، عن رؤيا رأت فيها النبي محمدا -صلى الله عليه وسلم- قبل أسابيع من قصف منزل أسرتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على شمال القطاع.

وقالت سكيك إنها رأت النبي ﷺ في المنام قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشعرت حينها أن “حدثا كبيرا سيقع، وسيكون لها فيه موقف”.

ورغم أنها لم تفهم دلالة الرؤيا في ذلك الوقت، فإن معانيها بدأت تتضح عندما نجت وحدها من بين أكثر من 25 فردا من عائلتها كانوا داخل المنزل لحظة استهدافه.

وتروي سكيك أنه بعد نقلها إلى المستشفى وبدء تطبيب جروحها، وجدت نفسها تتذكر الرؤيا بوضوح، خصوصا عندما تذكرت قول النبي لها في المنام “واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين”.

وقالت “لم يقل الصابرين أو المؤمنين، بل المحسنين، وكأنه كان يشد على يدي ويثبتني”.

وأضافت أنها استحضرت تلك الكلمات عندما تلقت تباعا أخبار استشهاد زوجها وابنها ووالدتها وإخوتها وأحفادها، مؤكدة أنها كانت تردد فور وصول الأنباء “اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها”.

قبل استـ ـشهاد أسرتها.. الداعية هنادي سكيك تروي كيف منحتها رؤية النبي الصبر والقوة#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/uB1cyOQ3Y9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2025

في الحواصل

وتحدثت سكيك عن رؤيا أخرى جاءت قبل شهر من استهداف المنزل، رأت فيها أن زوجها “قد مات وهو في الحواصل”، ففهمت لاحقا أنها كانت إشارة إلى شهادته. وتابعت “لم أعلم متى وكيف، لكن كنت أشعر أن قدرا كبيرا سيقع”.

وأوضحت أن نجاتها الوحيدة من بين جميع أفراد أسرتها حملت معنى واضحا في قلبها “لو لم يكن لله عز وجل رسالة لي ودور لأكمله، لما أبقاني”.

وأضافت “فهمت أن عمري المديد كما قيل لي هو لأداء رسالة تطبيب الجراح ودعم الناس ومساندة المحزونين”.

وبعد تعافيها النسبي، عادت سكيك إلى الميدان في شمال غزة بعد 3 أشهر فقط، لتقدّم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال، وتواصل ما وصفتها بأنها “رسالة محمولة على الرضا والإحسان”.