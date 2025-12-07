داعية من غزة تروي مشهد “رؤية الملائكة” قبل أن تعود إليها الأنفاس تحت الأنقاض (فيديو)

سردت الداعية هنادي سكيك، في شهادتها ضمن برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، تفاصيل اللحظات التي قضتها تحت ركام منزلها في غزة بعد استهدافه، والتي امتدت نحو ساعتين قبل إنقاذها.

وقالت إنها فقدت الوعي إثر الانفجار، لتجد نفسها -كما وصفت- في “فضاء واسع” محاط بأشخاص “يلبسون الأبيض”، بينما بدت المشاهد أشبه بحلقة تجمع فيها الملائكة صحائف الشهداء لتسليمها إليهم.

وأضافت أنها شاهدت “ملَكا يقدّم لها الصحيفة”، لكنها فهمت أنه يخبرها بالإيحاء لا بصوت “لك عمر مديد، ليس الآن دورك”، قبل أن تعود إليها الروح تدريجيا مصحوبة بألم الركام الثقيل على جسدها.

وتابعت “ما إن عادت لي أنفاسي حتى شعرت بثقل الحجارة فوق رأسي، وبدأت أصرخ رغم الجراح”.

وأضافت أنه بعد ساعات من محاولات الإنقاذ، تمكَّن أفراد الدفاع المدني من إخراجها ونقلها إلى المستشفى المعمداني، دون أن تعلم بعدُ حجم الفاجعة التي طالت أسرتها.

“لم يكن مجرد حلم”

وأشارت سكيك إلى أن المشهد الذي رأته تحت الأنقاض ظل حاضرا في ذاكرتها حتى بعد وصولها إلى المستشفى، مؤكدة أنها لم تكن تدرك حينها أن 22 فردا من عائلتها استُشهدوا في القصف، ومنهم والدتها وزوجها وابنها وأحفادها.

وتقول إن تلك الرؤيا كانت لحظة فاصلة بين الحياة والموت، وأن الكلمات التي تلقتها من “الملَك” كانت سببا في تفهُّمها لاحقا لنجاتها منفردة، مضيفة “علمت أن الله ترك في عمري بقية لأداء رسالة وواجب تجاه الناس”.

وتختم سكيك شهادتها بالتأكيد أن ما عاشته “لم يكن مجرد حلم”، بل تجربة روحية عميقة رافقت رحلتها في التعافي وتقديم الدعم النفسي للجرحى والناجين في شمال غزة.