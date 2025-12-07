كيلاويا يشتعل مجددا.. كاميرا مراقبة تتعطل أثناء التقاط “رقصة النيران” في سماء هاواي (شاهد)

تسببت شدة ثوران بركان كيلاويا في هاواي وقذفه حمما وصلت إلى ارتفاع 30 مترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تعطُّل كاميرا مراقبة بعيدة خلال توثيقها هذه اللحظات المثيرة.

وتدفقت نوافير حمم جديدة من بركان كيلاويا، أمس السبت، بعد نحو عام على ثوران أحد أنشط البراكين في العالم، وفق ما أفاد علماء أمريكيون.

وأفاد مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان بـ”ثوران مستمر لنوافير حمم بركانية يتراوح ارتفاعها بين 15 و30 مترا تقريبا من الفتحة الشمالية”، مضيفا أن “ارتفاعات النوافير تتزايد بسرعة”.

وأعلنت هيئة المسح الأمريكية أن هذا النشاط متقطع منذ بدء الثوران في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويستمر عادة “يوما أو أقل”.

ويشهد بركان كيلاويا نشاطا مكثفا منذ عام 1983، ويثور بانتظام نسبيا.

وهو واحد من ستة براكين نشطة تقع في جزر هاواي التي تضم أيضا ماونا لوا، أكبر بركان في العالم.

وبركان كيلاويا أصغر بكثير من ماونا لوا المجاور، لكنه أكثر نشاطا، ويبهر بثورانه السياح الذين يأتون لرؤية “عروضه النارية” من الطائرات المروحية.