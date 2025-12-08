الداعية هنادي سكيك: انسجام الوالدين هو خط الدفاع الأول لأطفالهم في الأزمات (فيديو)

استضاف برنامج “أيام الله” على الجزيرة مباشر الداعية هنادي سكيك من قطاع غزة، في حلقة تناولت تأثير الأزمات والحروب في الأسر الفلسطينية.

وفي ردها على سؤال حول دور الأب والأم في الدعم النفسي للأطفال، أكدت سكيك أن الوالدين يمثلان الركيزة الأساسية للاستقرار النفسي داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الانسجام الدائم بينهما يشكل النموذج الأول الذي يبني الطفل عليه شعوره بالأمن والطمأنينة.

وأضافت: “إن كانت هناك خلافات وشجارات أمام الأطفال فهذا لا يمثل قدوة، بينما رؤية المودة والرحمة بين الوالدين -كما قال تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة}- تعكس على الطفل إحساسًا بالأمان وتؤثر إيجابًا على قدرته على التعبير عن حزنه وقلقه”.

وأوضحت سكيك أن الطفل لا يستطيع مشاركة مشاعره أو مخاوفه مع والدين يعيشان في حالة توتر دائم أو عجز عن حل خلافاتهما. وقالت إنها كثيرا ما تنصح الأهالي بأن إصلاح العلاقة بين الوالدين هو الخطوة الأولى لتحسين سلوك الأبناء واستقرارهم النفسي.

كيف يمكن أن يشكل الأب والأم دعما نفسيا لأبنائهم في أوقات الأزمات؟ مستشارة دعم نفسي بغزة تجيب#أيام_الله pic.twitter.com/qUU5f67MM6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

“انتبهوا.. بيوتنا مهددة”

وكشفت هنادي أنها ألفت كتابا بعنوان “انتبهوا.. بيوتنا مهددة” مستندا إلى تجربتها مع الأسر، يتناول القيم الدينية والأصيلة داخل الأسرة المسلمة، ويحذّر من محاولات “استقواء المرأة” على الرجل داخل البيت، مؤكدة: “نحن مع قوة المرأة ولكن لسنا مع استقوائها على زوجها وأبنائها، فهذا يخلّ بتوازن الأسرة”.

وأشارت كذلك إلى أنها تعمل حاليا على كتاب جديد بعنوان “بأي ذنب هدمت؟” تسعى فيه إلى توثيق ما تتعرض له القيم والمعالم الإسلامية -بل والإنسان والحجر- من هدم في ظل العدوان على غزة، مؤكدة استمرارها في هذا المسار التوعوي.

وختمت سكيك حديثها بالدعوة إلى تعزيز التفاهم داخل الأسرة لمواجهة ما يمر به المجتمع الغزي من تحديات، معتبرة أن تماسك البيت هو حجر الأساس لصمود المجتمع كله.