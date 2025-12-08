قبل مباراة حاسمة.. جماهير مغربية تقتحم استديو “الجزيرة مباشر” في مشهد عفوي (شاهد)

قبل انطلاق مباراة حاسمة، أظهرت الجماهير المغربية استعدادا مبكرا لمساندة فريقها في مواجهة المنتخب السعودي اليوم في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

عكست لقطات الجمهور المغربي داخل استديو “الجزيرة مباشر” الحماس الكبير الذي يسود قبيل مواجهة منتخبهم الحاسمة للمنتخب السعودي في آخر مباريات المجموعة الثانية.

فقد ظهرت الجماهير المغربية بشكل عفوي وهي تقتحم الاستديو، لتعلن استعدادها المبكر للمواجهة.

أمنيات الجماهير وهتافاتها

عبّر أحد المشجعين عن أمله قائلا: “نتمنى التأهل ونتأهل لكي نتأهل في كأس العالم”.

وأكد آخرون قوة منتخبهم، مرددين: “أكيد أنت رابع العالم”. ورددت الجماهير هتافا حماسيا ذا شعبية كبيرة.

وتختتم، اليوم الاثنين، منافسات المجموعة الثانية بإقامة مباريات الجولة الثالثة، حيث ضمِن منتخب وحيد التأهل وهو المنتخب السعودي بوصوله إلى النقطة السادسة، وفقد منتخب جزر القمر كل فرصه. وتواجه السعودية المنتخب المغربي صاحب النقاط الأربع، بينما يواجه منتخب عمان منافسه جزر القمر.