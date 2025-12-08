قبل مباراة حاسمة.. جماهير مغربية تقتحم استديو “الجزيرة مباشر” في مشهد عفوي (شاهد)
قبل انطلاق مباراة حاسمة، أظهرت الجماهير المغربية استعدادا مبكرا لمساندة فريقها في مواجهة المنتخب السعودي اليوم في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.
عكست لقطات الجمهور المغربي داخل استديو “الجزيرة مباشر” الحماس الكبير الذي يسود قبيل مواجهة منتخبهم الحاسمة للمنتخب السعودي في آخر مباريات المجموعة الثانية.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4البرتغال تحصد لقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لأول مرة في تاريخها
- list 2 of 4النمسا تهزم إيطاليا بثنائية وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين في الدوحة (فيديو)
- list 3 of 4هدف متأخر ينهي رحلة المغرب ويصعد بالبرازيل إلى نصف نهائي مونديال الشباب
- list 4 of 4العراق يتأهل إلى الملحق المونديالي بعد انتصار مثير على الإمارات (فيديو)
فقد ظهرت الجماهير المغربية بشكل عفوي وهي تقتحم الاستديو، لتعلن استعدادها المبكر للمواجهة.
جماهير مغربية تقتحم استديو "الجزيرة مباشر" وتهتف بحماس لمنتخبها قبل مواجهة #السعودية #كأس_العرب #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BFBcOijV3j
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025
أمنيات الجماهير وهتافاتها
عبّر أحد المشجعين عن أمله قائلا: “نتمنى التأهل ونتأهل لكي نتأهل في كأس العالم”.
وأكد آخرون قوة منتخبهم، مرددين: “أكيد أنت رابع العالم”. ورددت الجماهير هتافا حماسيا ذا شعبية كبيرة.
وتختتم، اليوم الاثنين، منافسات المجموعة الثانية بإقامة مباريات الجولة الثالثة، حيث ضمِن منتخب وحيد التأهل وهو المنتخب السعودي بوصوله إلى النقطة السادسة، وفقد منتخب جزر القمر كل فرصه. وتواجه السعودية المنتخب المغربي صاحب النقاط الأربع، بينما يواجه منتخب عمان منافسه جزر القمر.