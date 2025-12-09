سيول تضرب كردستان العراق وتجرف السيارات (فيديو)

شهد إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة تحولت خلال ساعات إلى سيول جارفة اجتاحت شوارع عدة مدن، وجرفت السيارات وكل ما اعترض طريقها، وسط حالة استنفار واسعة لدى فرق الدفاع المدني.

وأظهرت مشاهد مصورة السيول وهي تندفع بقوة في أحياء مدينة السليمانية ومناطق أخرى من الإقليم، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وغرق عدد من المنازل، بينما واجه السكان صعوبة في التنقل وسط الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه.

وتزامن ذلك مع موجة من التحذيرات المناخية في عدة دول عربية اليوم وغدا، حيث تتأثر المنطقة باضطرابات جوية تشمل تساقط الأمطار الغزيرة والبرد وتكون الضباب، ما أدى إلى وقوع ضحايا في العراق.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أعلن الدفاع المدني أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء الفيضانات العنيفة في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية. وأكدت الوكالة أن الضحيتين هما رجل في السبعين من عمره وامرأة تبلغ 24 عاما.

وأضافت أن السيول الجارفة ضربت مناطق واسعة من السليمانية وكركوك، وتسببت في إعاقة حركة السير وارتفاع مستويات المياه في الشوارع. كما غمرت بعض المنازل والمحلات التجارية، ما دفع السلطات إلى التحرك لإجلاء العالقين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شخصين حوصرا داخل سيارتهما في قضاء داقوق جنوب كركوك، بعد أن غمرتها المياه بشكل مفاجئ. وأشارت المصادر إلى أن محافظة كركوك شهدت تساقط 41 ملم من الأمطار خلال ساعات، وهي كمية وصفت بأنها “كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية”.

من جهتها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية حدوث انحسار مؤقت للحالة الجوية يوم الأربعاء، مع توقع عودة الأمطار مجددا يومي الخميس والجمعة، وسط دعوات للمواطنين بتوخي الحذر وتجنب مواقع السيول ومجاري الوديان.

وتستمر فرق الدفاع المدني في متابعة الأوضاع الميدانية تحسبا لأي ارتفاع جديد في منسوب المياه مع استمرار التقلبات الجوية في عموم شمالي العراق.