“اليوم العالمي للحجاب”.. مبادرة لأمريكية مسلمة لمواجهة التمييز ضد المسلمات (فيديو)

قالت ناظمة خان، مسلمة أمريكية من أصل بنجلاديشي ومؤسسة مبادرة “اليوم العالمي للحجاب”، إن شعار هذا العام 2025 هو “لا تسكتوا صوت الحجاب”، وذلك لمواجهة تجاهل أصوات النساء المسلمات المحجبات وتشويه صورتهن.

وأوضحت ناظمة للجزيرة مباشر أن الهدف من الشعار هو “تمكين النساء المحجبات من استعادة أصواتهن ومشاركة تجاربهن وتحدياتهن بحرية، وكسر الصمت المفروض عليهن ليسمع العالم قصصهن مباشرة”.

باتمان والأم تريزا

وكشفت خان أنها واجهت تمييزًا لفظيًا وجسديًا بعد هجرتها من بنغلاديش إلى نيويورك في سن مبكرة، إذ كانت تتعرض للسخرية والإهانات بسبب حجابها، قائلة “كانوا ينادونني بـ’باتمان’ أو ‘نينجا’ عندما أرتدي حجابًا أسود، و’الأم تيريزا’ عندما أرتدي حجابًا أبيض”.

وتفاقم الوضع بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إذ كانت تُلاحق في الشوارع وتُوصف بـ”الإرهابية” أو “زوجة أسامة بن لادن”، لمجرد كونها امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، على حد قولها.

مبادرة عالمية

في عام 2013، أطلقت خان مبادرة “اليوم العالمي للحجاب” واختارت الأول من فبراير/شباط من كل عام للاحتفال به، قائلة “جاءتني الفكرة بعد أن أدركت أن الكثير من النساء المسلمات المحجبات يتعرضن للإساءة سواء لفظيا أو جسديا بسبب ارتدائهن الحجاب”.

وأضافت “أردت المساعدة، ففكرت في دعوة النساء من جميع الخلفيات لتجربة ارتداء الحجاب ليوم واحد. ربما بهذه الطريقة، يصبح العالم أكثر تفهمًا لتحدياتنا”.

وأشارت خان إلى أن الحملة لاقت تفاعلًا واسعًا هذا العام، حيث شاركت نساء من مختلف أنحاء العالم، مسلمات وغير مسلمات، قصصهن وتجاربهن لدعم حقوق المحجبات.