شاهد: لحظة تحطم طائرة إسعاف وانفجارها في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية

أفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة إسعاف جوي تحطمت في شمال شرق فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مساء أمس الجمعة.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية والشركة المشغلة للطائرة “جيت ريسكيو” أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص، بينهم 4 من أفراد الطاقم، وطفل مريض ومرافقه.

ووثقت مشاهد متداولة التقطتها “كاميرات مراقبة”، اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة بالأرض.

وفي مؤتمر صحفي، قالت عمدة المدينة، شيريل باركر، إن العدد الإجمالي للوفيات لم يتم تحديده بعد، مشيرة إلى أن العديد من المنازل والمركبات قد تضررت نتيجة الحادث.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة، من طراز “ليرجيت 55″، كانت في طريقها من مطار شمال شرق فيلاديلفيا إلى مطار سبرينغفيلد-برانسون الوطني في ميسوري.

وقالت خدمة الإسعاف الجوي إن المريض على متن الطائرة كان طفلًا جاء إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج وكان في طريق العودة إلى المكسيك، وأضافت الشركة أن تكلفة الرحلة كانت بدعم مؤسسة خيرية دولية.

وأفادت قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، بأنه لا يتوقع وجود ناجين بعد تحطم الطائرة، وذلك بحسب شركة تصنيع الطائرات.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف الجوي جيت ريسكيو إن من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة طفل جاء إلى الولايات المتحدة لتلقي “علاج منقذ للحياة”، وكان عائدا إلى بلاده.

ترامب يعلّق

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواقعة قائلًا “فقدنا مزيدًا من الأرواح البريئة وطواقم الطوارئ تقوم بعمل رائع”.

وقع الحادث بالقرب من المركز التجاري “روزفلت مول”، وهو مركز تسوق يقع على بُعد حوالي 3 أميال من المطار، وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل عن بدء التحقيق في الحادث.

وأظهرت مقاطع “فيديو” دخانًا كثيفًا ونيرانًا في موقع الحادث الذي تحوّل إلى كتلة من اللهب مع اشتعال النيران في عدد من السيارات والمنازل القريبة.

يأتي الحادث بعد أيام من وقوع حادث الطيران الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ سنوات، حيث لقي 67 شخصًا حتفهم يوم الأربعاء الماضي نتيجة تصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية فوق نهر بوتوماك قرب واشنطن العاصمة.