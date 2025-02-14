حوت يبتلع شابا ثم يلفظه سالما في حادثة نادرة وثقتها إحدى الكاميرات (شاهد)

نجا شاب كان يُمارس التجديف في البحر قبالة سواحل جنوب تشيلي من حادثة نادرة، بعدما ابتلعه حوت أحدب لفترة وجيزة قبل أن يلفظه دون أن يصاب بأذى، في مشهد وثقته الكاميرات.

وكان الشاب، ويدعى أدريان سيمانكاس، يُمارس التجديف برفقة والده، نهاية الأسبوع الماضي، بالقرب من بلدة بونتا أريناس، عندما ظهر الحوت بشكل مفاجئ على سطح الماء وابتلعه في فمه.

وقال أدريان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية “شعرت أنني أُرفع عن سطح الماء، لكنني أدركت أن القوة كانت أكبر من أن تكون مجرد موجة”.

لحظات مرعبة

ووصف أدريان، لوكالة أسوشيتد برس، شعوره بالرعب خلال تلك الثواني القليلة، موضحًا أن الخوف الحقيقي اجتاحه بعد أن عاد إلى سطح الماء، حيث خشي أن يتعرض والده للأذى من الحوت، أو أن يغرق في المياه الباردة.

ورغم اللحظات المرعبة، تمكن ديل، والد أدريان، من الحفاظ على تركيزه، حيث تابع التصوير وطمأن ابنه، في الوقت الذي كان يخفي قلقه الداخلي.

وقال أدريان “عندما خرجت من الماء وبدأت أطفو، شعرت بالخوف من أن يصيب والدي مكروه أيضًا، أو ألا نتمكن من الوصول إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أن أتعرض لانخفاض درجة حرارة الجسم”.