متى يبدأ رمضان؟ مركز الفلك الدولي يكشف الموعد المتوقع وتفاصيل تحرّي الهلال

أعلن مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، يوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وجنوب أوروبا، بينما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وأوضح المركز أنه نظرًا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء شهر رمضان يوم السبت 1 مارس/آذار 2025.

معايير رؤية الهلال

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وأقل عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان 15 ساعة و33 دقيقة.

وشدد المركز على أن رؤية الهلال لا تعتمد فقط على عمره أو مكثه، بل تتأثر بعوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق وقت الرصد.

فلكيا: السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم الإسلامي المهندس محمد شوكت عودة

مدير مركز الفلك الدولي ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فبراير 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب… pic.twitter.com/XgCPZazCbX — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) February 13, 2025

مشروع رصد الأهلة

وأشار المركز إلى أن نتائج رصد الهلال سيتم نشرها على موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، وهو مشروع أنشئ عام 1998، ويضم أكثر من 1500 عضو من علماء وخبراء وهواة مهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.

ودعا مركز الفلك الدولي المهتمين إلى تحري الهلال يوم الجمعة وإرسال نتائج رصدهم عبر موقع المشروع، كما أرفق المركز خريطة توضح مناطق إمكانية رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 28 فبراير.