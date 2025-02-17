فخ “عيد الحب”.. ضباط شرطة متنكّرون يقدمون “هدية” لتاجر مخدرات (شاهد)

تمكّنت مجموعة من ضباط العمليات الخاصة في شرطة بيرو من الإيقاع بأحد تجّار المخدرات بعد أن تنكّر أحدهم في هيئة دمية، تتمتع بشعبية كبيرة في البلاد، وذلك في يوم عيد الحب “فلانتين داي” الموافق 14 فبراير/شباط.

وتنكّر ضابط شرطة في شكل دمية اسمها “رونسوكو”، وهي ترتبط في الثقافة الشعبية بالتعاطف والمحبة، وكثيرًا ما يتم تبادلها في الأعياد، مثل “عيد الحب”.

#Lima🚔💥| ¡Capibara en acción! 👊

En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva.

Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana.

¡Un golpe más contra el TID! 💪#PolicíasEnAcción 🕵️ pic.twitter.com/yrFzwEivZc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2025

“ظن أنه تلقى هدية”

وتمكّن رجال الشرطة من القبض على يائير إرنستو سوليس كاريو، البالغ من العمر 48 عامًا، وعثروا بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات.

وأكد الكولونيل بيدرو روخاس، قائد فرقة العمليات الخاصة التي قامت باعتقال تاجر المخدرات أنه “لو لم نتنكر بهذه الشخصية، لما فتحوا لنا الباب ولما كنا قادرين على التدخّل”.

وظن تاجر المخدرات أن الدمية هدية أُرسلت إليه في عيد الحب؛ ففتح باب منزله دون أن يخفي ما بحوزته من كوكايين وماريغوانا، ليجد نفسه في قبضة الشرطة.