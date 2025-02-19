شاهد: مدرعة عسكرية تقتحم ملعب كرة قدم لفض شجار بين مشجعين

تداول مدونون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أيام، مقطع فيديو يُظهر اقتحام مدرعة عسكرية لملعب كرة قدم في محافظة أبين جنوبي اليمن، لفض شجار اندلع بين مشجعي فريقين.

وأظهرت اللقطات حالة الفوضى التي أعقبت احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لأحد الفريقين؛ مما دفع مشجعي الفريق الآخر إلى النزول إلى أرضية الملعب للاحتجاج والاعتداء على الحكم، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المشجعين.

لفض شجار بين الفريقين.. مدرعة عسكرية تقتحم ملعبا شعبيا لكرة القدم وتطلق النار في الهواء لتفريق اللاعبين#الجزيرة_مباشر | #اليمن pic.twitter.com/zk7cEhsVj7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2025

محاولة فض الاشتباك

كما وثّق الفيديو اقتحام مدرعة عسكرية أرضية الملعب، وإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف في محاولة لفض الاشتباك بين الجماهير.

ونقلت وسائل إعلام محلية حالة الغضب الواسعة التي أثارها إطلاق النار في الهواء؛ مما دفع الجماهير إلى مهاجمة القوات العسكرية بالحجارة، مندّدين باستخدامها القوة المفرطة أثناء التدخل، وسخر بعض المتابعين من طريقة تعامل الأمن مع الشغب الذي رافق المباراة.

وقال الصحفي والمصور اليمني سعد القاعدي، في منشور على منصة إكس “هذا الملعب يجسّد وضع البلاد والخلافات السياسية بين الشرعية والانتقالي، لكن الوضع بلا شك محسوم لأصحاب المدرعة”.