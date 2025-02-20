متهم يقفز من نافذة محكمة بالطابق الثاني ولقطات ترصد لحظة الهروب الدرامي (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوثق فرار متهم من محكمة جيبي بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، خلال جلسة محاكمته في قضية سرقة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويظهر الفيديو المتهم وهو يهبط عبر نافذة من الطابق الثاني، متشبثًا بأعمدة النوافذ حتى وصل إلى الأرض، قبل أن يفر دون أن ينتبه إليه أحد.

ولا يزال المتهم، المطلوب في قضية سرقة، فارًّا من العدالة، بينما تواصل الشرطة البحث عنه دون جدوى، وفقًا لوسائل إعلام محلية.