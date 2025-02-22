اعتقل فيه ثوار ومعارضون.. بيع سجن شهير في روسيا بالمزاد

بيع في المزاد سجن شهير في مدينة سان بطرسبرغ الروسية سبق أن احتُجز داخله ثوار ومعارضون، بهدف تحويله إلى فندق ومطاعم ومتحف ومساحات لمعارض فنية، على ما أعلن مالكه الجديد.

ويقع المجمع المبني من الطوب الأحمر ويحمل اسم “كريستي”(الصليب) وسط سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا والعاصمة السابقة لروسيا القيصرية لأكثر من 200 عام.

وبيع المبنى بأكثر من 1.1 مليار روبل (نحو 13 مليون دولار) لشركة التطوير العقارية الروسية “كاي في سي”، حسب الموقع الرسمي للمزادات التابع للدولة.

ووعدت “كاي في سي” في بيان، أمس الجمعة، بإضفاء “حياة جديدة” على المبنى، من خلال إنشاء متحف “سيحتفظ بذاكرة كريستي وتاريخه”، وفندق ومطاعم ومعارض، مشيرة إلى أنه سيكون “أحد أكثر مشاريع البناء طموحا في سانت بطرسبرغ”.

وفازت “كاي في اس” بالمزاد على حساب المجموعة الإعلامية الروسية “بي ام آي” التابعة ليفغيني فينكلشتين، والتي كانت تريد إنشاء متحف “الخير والشر” وتخصيص مساحة للمهرجانات الفنية.

شخصيات تاريخية

بُني سجن “كريستي” على ضفة نهر نيفا في نهاية القرن الـ19، وحبس داخل جدرانه عدد من الشخصيات التاريخية، بينها ليون تروتسكي، والمارشال السوفيتي كونستانتين روكوسوفسكي، والشاعران جوزف برودسكي وأوسيب ماندلشتام، والمؤرخ ليف غوميليف نجل الشاعرة أنّا أخماتوفا.

وفي العام 2013، احتُجز ناشطون من منظمة “غرينبيس” البيئية في “كريستي” لأكثر من أسبوع، بعد احتجاجهم على منصة نفطية في القطب الشمالي.

وفي العام 2017 جرى استبدال كريستي من خلال بناء سجن “كريستي -2” في ضواحي سانت بطرسبرغ. وتم تقديمه على أنه “الأكبر في أوروبا” وقد شُيّد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 هكتارا.