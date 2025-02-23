إيصال الأموال والمساعدات إلى أهل غزة نافلة أم فرض؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

أجاب الداعية الإسلامي أحمد إبراهيمي عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر عن سؤال بشأن إنفاق الناس وإيصال أموالهم إلى أهل غزة “أيُعَد فرضًا على كل مسلم أم نافلة إذا استطاع فعلها وإن لم يستطع لا يفعلها؟”.

وقال إبراهيمي “أمام دعوة الله عز وجل لعباده وأمام المخاطر والظلم، حيث قال تعالى {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} هنا أمر، والأمر دائمًا يتطلب الوجوب، يتطلب الفرض، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة”.

وأضاف “متى يكون فرض كفاية؟ لو قام غيرنا به مثلًا وحدثت الكفاية في غزة، ورأينا اليوم أن أهل غزة لا يحتاجون، هنا يصبح فرض كفاية”.

واستدرك قائلًا “أما وأن الوضع هكذا، وما زال الناس اليوم لا يجدون طعامًا ولا شرابًا ولا خيمة ولا مأوى ولا دواءً ولا يستطيعون مداواة جرحاهم، الآن كل الناس الجرحى يحتاجون إلى الدواء، والمستشفيات الآن مهدمة، ويحتاجون كثيرًا من الأمور، فهنا تولي عينية”.

هل إيصال المساعدات لأهل غزة من النوافل أم الفروض على المسلمين؟ pic.twitter.com/KCN4uKfz3L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

فرض العين وفرض الكفاية

يُذكر أن فرض العين يتميز عن الكفاية بأن فرض العين هو الذي طلب الشارع حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين، مثل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك.

وأما فرض الكفاية فهو ما قصد الشارع فعله في الجملة، بحيث إذا عمله البعض سقط الطلب الجازم به والإثم عن الباقين، ومنه ما هو ديني مثل صلاة الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هو دنيوي مثل الحرف والصنائع.