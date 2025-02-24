بعد تصريح ساينفيلد بشأن فلسطين.. تعرف على أبرز ممثلي هوليود الذين ساندوا الحرب الإسرائيلية على غزة

جدد تصريح الممثل الأمريكي جيري ساينفيلد، والذي أبدى فيه عدم اكتراثه بفلسطين، الجدل بشأن مواقف مشاهير صناعة السينما في هوليود من القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي برز الكثير منها بعد طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتفاوتت مواقف مشاهير السينما في هوليود والعالم تجاه طوفان الأقصى، فبعضهم بكى في المقابلات تعاطفا مع الإسرائيليين بينما قرر آخرون تحدي الرواية الإسرائيلية والوقوف مع الحق الفلسطيني.

جيري ساينفيلد

لم يتردد الممثل الكوميدي، الذي عرف بمسلسله الشهير “ساينفيلد”، في إظهار تعصبه لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وإضافة إلى تصريحه الأخير، ظهر جيري، وهو يهودي الديانة في مقابلة تلفزيونية وهو يبكي بشدة من التأثر بعد زيارته لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر، والتي وصفها بالتجربة الأقوى في حياته.

وقال ساينفيلد في مقابلة قديمة إنه وقع في حب إسرائيل منذ أن كان يعمل في الكيبوتسات الإسرائيلية (المستوطنات) عندما كان في السادسة عشر من عمره.

جون فويت

انتقد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار منشورا لابنته الممثلة الشهيرة “أنجيلنا جولي” أدانت فيه قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة بشكل عشوائي.

ووصف الممثل ابنتها بـ”الجاهلة” بحقيقة ما يحدث، قائلا إنها متأثرة بتعاونها مع الأمم المتحدة.

وزار فويت المستوطنات الإسرائيلية عام 2022.

مايكل رابابورت

حرص رابابورت، وهو يهودي الديانة، على الدفاع بقوة عن إسرائيل عبر وسائل الإعلام وعبر حسابه على منصة إكس، بالتزامن مع هجومه على داعمي فلسطين.

وزار رابابروت إسرائيل 4 مرات بعد “طوفان الأقصى”. وخلال إحدى زياراته لتل أبيب، أدّى رابابروت أغنية ساخرة مع بعض الإسرائيليين، تهكم فيها على حماس والفلسطينيين وطالب بإنهاء عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

جيمس وودز

اتسم هجوم الممثل والمنتج جيمس وودز، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، على الفلسطينيين بالحدة. وكان أبرزها منشور على منصة إكس قال فيه: “لا وقف للحرب، لا مساومة، لا مسامحة”، تحت وسم “اقتلوهم جميعا” وهو ما اعتبر دعوة إلى قتل سكان غزة بأكملهم.

لم يكتف وودز بذلك، فلديه منشور آخر على إكس يقول فيه: “السابع من أكتوبر حدد مهمة إسرائيل للأبد، غزاة حماس قتلة الأطفال والمغتصبون والقتلة حددوا مصيرهم في ذلك اليوم الكارثي”، مضيفا أن “هذه حرب شاملة ستنتهي فقط عندما يجدون (مقاتلي) حماس في جحورهم ويمحونهم من على وجه الأرض”.

نواه شناب

أثار الممثل اليهودي الشاب “نواه” غضب كثيرين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أن خرج في خضم أحداثها في مقطع مصور بأحد المطاعم الأمريكية يستعرض فيها مع أصدقاء له ملصقات كتب عليها “الصهيونية جذابة” و”حماس هي تنظيم الدولة” ما دفع لحملات مقاطعة ضد الموسم الخامس من مسلسل “سترينجر ثينغز” الذي يلعب دور البطولة فيه.

وقبل هذا المقطع بأيام، كتب “نواه” على حسابه الشخصي على إنستغرام “قلبي مفطور. إما أن تقف مع إسرائيل أو الإرهاب، الخيار ليس صعبا. عار عليكم”، بالإضافة إلى انتقاده لصمت البعض وعدم وقوفهم إلى جانب إسرائيل بعد طوفان الأقصى.

إيمي شومر

نشرت الممثلة اليهودية على حسابها على منصة إكس مقطعا لزعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكي الشهير مارتن لوثر كينغ ينتقد فيه معاداة السامية، ويقول إن إسرائيل لها الحق في الوجود، بالإضافة إلى مشاركتها لمنشور ساخر جاء فيه: “الغزيون يغتصبون الفتيات اليهوديات فقط دفاعا عن النفس”، ناهيك عن اتهامها حركة الجهاد الإسلامي بتفجير المستشفى المعمداني، متهمة وسائل الإعلام الغربية بالتضليل ولوم إسرائيل.

وفي مقابلة لها مع مجلة “فارايتي” بعد الهجوم الكبير عليها لدعمها إسرائيل، قالت شومر: “التركيز مكثف على اليهود ولكن ليس على حماس. لذا أوصي الناس بقراءة كتاب (إسرائيل: دليل بسيط لأكثر دولة يساء فهمها على وجه الأرض)”.

أرنولد شوارزنيغر

التقى الممثل الأمريكي الشهير والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا بعدد من سكان مستوطنات غلاف غزة بعد “طوفان الأقصى”، وقال خلال المقابلة: “أنا صديق كبير لليهود وإسرائيل. الأطفال ذبحوا وأناس حُرقوا وهم أحياء. من يفعل هذا؟ هذا سلوك همجي وعندما يحدث شي كهذا أشعر بأن علىّ أن أتكلم”.

وحضر شوارزنيغر حفل عشاء لجمع التبرعات للجنود الإسرائيليين من تنظيم مؤسسة “أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي” عام 2016 مع ممثلين آخرين من بينهم روبرت دي نيرو وجيرارد باتلر. وبلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها 38 مليون دولار.