“أكت هب”.. تطبيق يعزز التنمية المستدامة ويحارب البطالة باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيديو)

أنشأ الفلسطيني المقيم في البرازيل باسل ليمون، تطبيقه “آكت هب” (Act Hub) بهدف ربط الأشخاص من خلال تجارب وخدمات متنوعة يمكنهم تقديمها للمستخدمين في أي مكان من العالم.

ويشارك باسل في قمة الويب للذكاء الاصطناعي المقامة في قطر للترويج لتطبيقه، إذ يتيح التطبيق للأفراد والشركات والحكومات الإعلان عن تجاربهم وأنشطتهم للمستخدمين يوميًّا على مدار 24 ساعة؛ مما يعزز التنمية المستدامة ويحارب البطالة من خلال توفير فرص عمل للجميع بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو إمكانياتهم.

وقال باسل ليمون، في حديثه للجزيرة مباشر: “جئت إلى قطر للمشاركة في قمة الويب للذكاء الاصطناعي لأروج لتطبيقي Act Hub، الذي يعد أول منصة في العالم تركز على التنمية المستدامة وتحارب البطالة”.

وأضاف “في فريق Act Hub، نؤمن بأن كل إنسان يجب أن تتاح له الفرصة للعمل بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو إمكانياته. نقدم هذه الفرص من خلال تطبيقنا الذي يمكن الأشخاص من عرض خدماتهم ومنتجاتهم”.

وأوضح مزايا تطبيقه قائلا “يتضمن تطبيقنا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفلاتر التي تساعد الأشخاص في الحصول على المعلومات بسرعة من خلال التواصل المباشر بين المعلن والمستخدم. نقدم حلولًا وابتكارات جديدة، والأهم من ذلك، نعلم الأشخاص كيفية العمل بما يتناسب مع بيئتهم وثقافتهم وموقعهم الجغرافي، مما يمنحهم الأمل في الحياة. حتى الأشخاص الكبار في العمر والذين يعانون من إعاقات يمكنهم مشاركة تجاربهم وذكرياتهم مع الآخرين”.

متوفر بـ3 لغات

وأوضح باسل أن التطبيق متوفر بـ3 لغات هي الإنجليزية والعربية والبرتغالية، ويتيح للحرفيين مثل النجارين والسبّاكين والكهربائيين والمصورين الدخول وتحميل صورهم وأرقام هواتفهم للتواصل المباشر مع المستخدمين.

وأشار إلى أن التطبيق يتضمن خريطة توضح الفعاليات المقامة في كل مدينة والمناطق المحيطة، مما يسهل على المستخدم معرفة الفعاليات اليومية والحصول على المعلومات بسرعة.

وختم باسل حديثه قائلا “نعمل على تطبيق Act Hub على مستوى العالم، حيث يمكن لأي شخص في أي مدينة أو قرية استخدامه للحصول على المعلومات الدقيقة والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر راحة كبيرة للمستخدم”.