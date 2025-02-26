حبيبة وهمية بتقنية الذكاء الاصطناعي تحتال على صيني بـ28 ألف دولار

خسر رجل في شنغهاي في الصين حوالي 28 ألف دولار بعد أن وقع ضحية عملية احتيال عاطفي جرى إقناعه فيها بدخول “علاقة” مع حبيبة مفترضة تبيّن أنها مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأفادت قناة “سي سي تي في” (CCTV) الحكومية الصينية بأنّ محتالين استخدموا برنامجا للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو واقعية وصور لامرأة شابة من أجل انتحال شخصية متخيلة سمّوها “السيدة جياو”.

وحوّل الضحية ما يقرب من 200 ألف يوان (حوالى 28 ألف دولار) إلى ما اعتقد أنه حساب مصرفي لحبيبته المفترضة عبر الإنترنت، بعد أن استخدم المحتالون صورا مزيفة لإقناعه بأن صديقته الوهمية بحاجة إلى أموال لفتح عمل تجاري ومساعدة أحد أقاربها في دفع الفواتير الطبية.

وأنشأ المحتالون هوية مزيفة وتقارير طبية لإقناع الضحية، وفق القناة.

فريق من المحتالين

وذكرت القناة الصينية الحكومية نقلا عن تحقيق للشرطة أن العملية أجريت من جانب “فريق من المحتالين يرسل مقاطع فيديو وصورا جرى إنشاؤها كلها من خلال الذكاء الاصطناعي أو عن طريق الجمع بين صور متعددة”.

وأشارت إلى أن الضحية الذي جرى التعريف عنه باسم ليو لم يلتق بتاتا بحبيبته الوهمية طوال مدة العلاقة المفترضة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “سي سي تي في” صورا لامرأة في سيناريوهات مختلفة، بينها لقطة تبيّنها واقفة بجانب لوحة ألوان أو في أحد شوارع المدينة.

وقد أدى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على توليد نصوص وصور ومقاطع فيديو مقنعة إلى عمليات احتيال متطورة بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعة “ميتا” الأمريكية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مستخدمي الإنترنت إلى الحذر من تزايد عمليات الاحتيال العاطفي الإلكتروني.