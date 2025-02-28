إندونيسيا تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دولة إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، ثبوت رؤية الهلال وأن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.

كما تعد إندونيسيا أول دولة إسلامية تعلن موعد بداية شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تعلن باقي الدول تباعًا بعد مغرب اليوم الجمعة عن موعد بداية شهر رمضان لديها.

وقبل أيام، أعلن مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وجنوب أوروبا، بينما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وأوضح المركز أنه نظرًا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء شهر رمضان يوم السبت 1 مارس/آذار 2025.

وأشار المركز إلى أن نتائج رصد الهلال سيتم نشرها على موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، وهو مشروع أنشئ عام 1998، ويضم أكثر من 1500 عضو من علماء وخبراء وهواة مهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.