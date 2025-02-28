غزة.. المسجد العمري الكبير يستعد لاستقبال المصلين في رمضان رغم الدمار (فيديو)

يستعد المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة وسط مدينة غزة شمالي القطاع، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، رغم الدمار الكبير الذي لحق به بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

وقال المرشد السياحي الديني بالمسجد العمري، طارق هنية، إن المسجد سيعاد فتحه في شهر رمضان بعد إزالة الركام وإقامة الخيام لتمكينه من استقبال أكبر عدد من المصلين، خاصةً في صلاة التراويح التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

وأضاف هنية، في حديثه للجزيرة مباشر، أن المسجد العمري تعرض لضربة قاسية خلال الحرب، مما أدى إلى تدمير ما بين 80-85‎% من مساحته، حيث تم استهداف المئذنة التاريخية ومنطقة حرم المسجد، باستثناء الأطراف الخارجية التي ستُقام فيها الصلاة، إلى جانب منطقة الخيام.

وأوضح أن المسجد العمري كان يتسع لأكثر من 5000 مصلٍ، لكن بسبب الدمار، لن يتسع المسجد إلا لنحو 2000 مصلٍ.

“سنبنيه كما نبني الإنسان”

وأشار المرشد السياحي الديني إلى أن ترميم المسجد سيبدأ بجهود رواده والقائمين عليه والمتبرعين، لافتًا إلى أن المسجد العمري تعرض لهزات عديدة عبر تاريخه، ومنها قصفه من قبل بريطانيا عام 1924، لكنه أُعيد بناؤه بعد وقت قصير.

وتابع “واليوم نقول إننا سنعيد قريبًا ترميم مسجدنا العمري، الذي يعتبره الكثيرون المسجد الأقصى الثاني في فلسطين نظرًا لعراقته وقدسيته وتاريخه الطويل. سنبني المسجد كما نبني الإنسان”.

وتعرض المسجد العمري في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لقصف إسرائيلي عنيف أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وتحطم مئذنته، التي يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام. وبعد 20 يومًا من القصف الأول، استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسجد مجددًا، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.

ويعد المسجد العمري أقدم مسجد في قطاع غزة، حيث يعود تاريخ تشييده إلى القرن السابع الميلادي، كما أنه الأكبر مساحة بين جميع مساجد القطاع.