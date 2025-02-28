“معارك خالدة”.. سلسلة تُبث في رمضان على الجزيرة مباشر (فيديو)
بالذكاء الاصطناعي.. رحلة عبر الزمن يقودها الشاب عمر
تطلق قناة الجزيرة مباشر خلال شهر رمضان المبارك سلسلة جديدة بعنوان “معارك خالدة”، تأخذ المشاهدين في رحلة عبر الزمن لاستكشاف أهم المعارك التي غيّرت مجرى التاريخ الإنساني.
ويقود هذه الرحلة الشاب عمر، الذي يتنقّل بين المحطات التاريخية الحاسمة، مستعرضًا تفاصيل المعارك التي شكّلت معالم الحضارة الإسلامية.
وتعتمد السلسلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصوير الأحداث وإيصالها للمشاهدين بأسلوب مشوّق وتفاعلي.
انتظرونا في #رمضان.. معارك خالدة على #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sJ3tdaijmJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2025
وتتيح السلسلة للجمهور فرصة المشاركة في اختيار المعارك التي يرغبون في معرفة تفاصيلها، ما يجعل التجربة أكثر تفاعلية وقربًا من اهتمامات المشاهدين.
وتُعرض سلسلة “معارك خالدة” على مختلف منصات الجزيرة مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسعى إلى تقديم محتوى معرفي يجمع بين الدقّة التاريخية والتقنيات الحديثة، ليمنح المشاهدين تجربة غنيّة تجمع بين التوثيق والمتعة البصرية.
تابعونا خلال شهر رمضان لاكتشاف أسرار معارك خلّدها التاريخ، ومعرفة كيف ساهمت في إعادة تشكيل ملامح العالم.