“معارك خالدة”.. سلسلة تُبث في رمضان على الجزيرة مباشر (فيديو)

تطلق قناة الجزيرة مباشر خلال شهر رمضان المبارك سلسلة جديدة بعنوان “معارك خالدة”، تأخذ المشاهدين في رحلة عبر الزمن لاستكشاف أهم المعارك التي غيّرت مجرى التاريخ الإنساني.

ويقود هذه الرحلة الشاب عمر، الذي يتنقّل بين المحطات التاريخية الحاسمة، مستعرضًا تفاصيل المعارك التي شكّلت معالم الحضارة الإسلامية.

وتعتمد السلسلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصوير الأحداث وإيصالها للمشاهدين بأسلوب مشوّق وتفاعلي.

وتتيح السلسلة للجمهور فرصة المشاركة في اختيار المعارك التي يرغبون في معرفة تفاصيلها، ما يجعل التجربة أكثر تفاعلية وقربًا من اهتمامات المشاهدين.

وتُعرض سلسلة “معارك خالدة” على مختلف منصات الجزيرة مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسعى إلى تقديم محتوى معرفي يجمع بين الدقّة التاريخية والتقنيات الحديثة، ليمنح المشاهدين تجربة غنيّة تجمع بين التوثيق والمتعة البصرية.

تابعونا خلال شهر رمضان لاكتشاف أسرار معارك خلّدها التاريخ، ومعرفة كيف ساهمت في إعادة تشكيل ملامح العالم.