ملك بريطانيا وزوجته يعبئان تمور رمضان (شاهد)

شارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، في مبادرة إنسانية استعدادًا لشهر رمضان، حيث قاما بتعبئة التمور لتوزيعها على المستشفيات المحلية، دعمًا للمرضى والعاملين في القطاع الصحي خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود العائلة المالكة لتعزيز قيم العطاء والتضامن، خاصة خلال شهر رمضان الذي يمثل فرصة للتواصل المجتمعي والعمل الخيري.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والتقدير للعاملين في المستشفيات، الذين يواصلون جهودهم لخدمة المرضى، لا سيما خلال هذه الفترة التي تتطلب تكاتف الجهود الإنسانية.