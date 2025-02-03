“أوبن أيه آي” تكشف النقاب عن أداة جديدة في “تشات جي بي تي”

كشفت شركة “أوبن أيه آي” الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين عن أداة “البحث المتعمق” (Deep Research) الجديدة لنظام “تشات جي بي تي”، وذلك خلال حدث نظمته بالتعاون مع شريكتها اليابانية “سوفت بنك” في طوكيو.

يأتي هذا الإعلان في ظل منافسة حادة مع الشركة الصينية “ديب سيك” التي طورت روبوت محادثة مبتكرًا بموارد أقل وتكاليف منخفضة.

إنجاز مهام بحثية في دقائق

وأوضحت “أوبن أيه آي” أن الأداة الجديدة قادرة على إنجاز مهام بحثية كانت تستغرق ساعات طويلة في دقائق معدودة، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من مئات المصادر عبر الإنترنت لإنشاء تقارير دقيقة بمستوى يفوق ما ينجزه المحللون البشر.

وفي كلمة على خشبة المسرح خلال منتدى أعمال في طوكيو، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه آي” سام ألتمان حماسه للأداة الجديدة قائلًا “إنها قادرة على إنجاز نسبة مئوية كبيرة من المهام الاقتصادية الهامة في العالم”.

منافسة حادة مع الصين

وتتعاون “أوبن أيه آي” مع “سوفت بنك” في مشروع “ستارغيت” الذي يهدف لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي هذا المشروع في إطار التنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمكّن روبوت المحادثة الخاص بـ”ديب سيك” من مضاهاة منافسيه الأمريكيين.

والأسبوع الماضي، اتهمت “أوبن أيه آي” بعض الشركات الصينية بمحاولة نسخ نماذجها من خلال عملية التقطير، التي تنقل المعرفة من نموذج كبير إلى نموذج أصغر، وهو ما يتعارض مع شروط استخدام الشركة الأمريكية.

وأكد ألتمان أنه لا توجد نيّة لملاحقة “ديب سيك” قضائيًّا في المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية الابتكار وتعزيز مكانة الشركة.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيكي” اليابانية، أشار ألتمان إلى أن “ديب سيك” يمثّل نموذجًا جيدًا للمنافسة الجديّة في تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن قدراته ليست جديدة.