مشهد بطولي لشبان مصريين خاطروا بحياتهم لإنقاذ 3 أطفال من حريق (فيديو)

تمكنت مجموعة من الشبان من إنقاذ 3 أطفال كانوا عالقين داخل شقة سكنية بأحد الطوابق العليا، اندلع فيها حريق بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية.

وذكرت “بوابة الأهرام” الحكومية، أنه بعد اندلاع الحريق داخل الشقة، تسلّق أكثر من 5 شبان نوافذ الشقق المجاورة لتلك التي اشتعلت فيها النيران، وواجهوا الخطر لإنقاذ الأطفال من ألسنة اللهب قبل أن تتفاقم الكارثة.

وأفادت بوصول فرق الحماية المدنية إلى المكان وأنها تمكّنت من إخماد الحريق بسرعة، مما منع امتداده إلى الشقق السكنية الأخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات الإنقاذ البطولية، حيث ظهر الشبان وهم يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال “بكل شجاعة وإنسانية” من خطر الحريق المحدق بهم.