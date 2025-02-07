شاهد: اللحظات الأولى لتحطم طائرة في ساو باولو

سقطت طائرة صغيرة على سيارات في طريق بمدينة ساو باولو البرازيلية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين، حسب ما أعلنته سلطات الإطفاء المحلية في بيان.

وذكر البيان أن الطائرة سقطت في منطقة “بارا فوندا” السكنية غربي ساو باولو قرب وسط المدينة.

وأصابت قطعة من حطام الطائرة حافلة مما أسفر عن إصابة راكبة داخلها، وأصابت قطعة حطام أخرى قائد سيارة.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورًا لحطام الطائرة والحافلة وقد اشتعلت فيهما النيران، في حين كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق.