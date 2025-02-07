فقدان طائرة تقل 10 أشخاص في ألاسكا وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور عليها

أعلنت السلطات الأمريكية عن فقدان طائرة تقل 10 أشخاص فوق مضيق نورتون في ألاسكا، بعد ظهر أمس الخميس، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الطائرة دون العثور على أي أثر لها.

وذكرت وزارة السلامة العامة في ألاسكا، أن الطائرة المفقودة، كانت في طريقها من مدينة أونالاكليت إلى نوم، وعلى متنها 9 ركاب بالإضافة إلى قائد الطائرة، وتعمل الجهات المختصة على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة لتضييق نطاق البحث.

وتقع أونالاكليت، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 690 شخصًا، في غرب ألاسكا، على بعد نحو 240 كيلو مترًا جنوب شرق مدينة نوم، وحوالي 640 كيلو مترًا شمال غرب أنكوريج.

#RESCUE (1/2) U.S. Coast Guard District 17 responded to an aircraft emergency notification from Alaska Rescue Coordination Center at 4:30 p.m. today for a Cessna Caravan that reported to have 10 people aboard. — USCGAlaska (@USCGAlaska) February 7, 2025

ثالث حادث طيران خلال أسبوع

ويأتي هذا الحادث في ظل سلسلة من الحوادث المأساوية في مجال الطيران الأمريكي خلال الأيام الماضية، حيث وقع حادث تصادم بين طائرة ركاب تجارية ومروحية تابعة للجيش بالقرب من العاصمة الأمريكية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

كما تحطمت طائرة نقل طبي في فيلادلفيا في 31 يناير، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها، وشخص آخر كان على الأرض.

تفاصيل الرحلة

وغادرت الطائرة المفقودة، وهي من طراز سيسنا كارافان، مدينة أونالاكليت في الساعة 2:37 ظهرًا، وفقد الاتصال بها بعد أقل من ساعة من إقلاعها، وفقًا لما صرح به ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة (بيرنغ إير).

وأفاد خفر السواحل الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق على بعد نحو 19 كيلو مترًا من الساحل عند فقدان الاتصال، وتشارك فرق الإنقاذ البحرية والجوية في عمليات البحث، وسط ظروف مناخية صعبة تعيق جهود العثور على الطائرة وركابها.

وتُعدّ الطائرات هي الخيار الوحيد غالبًا للتنقل عبر المسافات الطويلة في المناطق الريفية من ألاسكا، خاصة خلال فصل الشتاء.