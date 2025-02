فقدان طائرة تقل 10 أشخاص في ألاسكا وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور عليها

أعلنت السلطات الأمريكية عن فقدان طائرة تقل 10 أشخاص فوق مضيق نورتون في ألاسكا، بعد ظهر أمس الخميس، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الطائرة دون العثور على أي أثر لها.

وذكرت وزارة السلامة العامة في ألاسكا، أن الطائرة المفقودة، كانت في طريقها من مدينة أونالاكليت إلى نوم، وعلى متنها 9 ركاب بالإضافة إلى قائد الطائرة، وتعمل الجهات المختصة على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة لتضييق نطاق البحث.

وتقع أونالاكليت، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 690 شخصًا، في غرب ألاسكا، على بعد نحو 240 كيلو مترًا جنوب شرق مدينة نوم، وحوالي 640 كيلو مترًا شمال غرب أنكوريج.

#RESCUE (1/2) U.S. Coast Guard District 17 responded to an aircraft emergency notification from Alaska Rescue Coordination Center at 4:30 p.m. today for a Cessna Caravan that reported to have 10 people aboard.

